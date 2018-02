Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio 2018 : Il Segreto di Puente Viejo, anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio: nuovi incredibili colpi di scena. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni nella piccola cittadina spagnola teatro delle vicende della popolarissima soap opera di Aurora Guerra. Il cattivissimo Cristobal non svelerà dove ha piazzato la bomba, anche se Raimundo Ulloa intuirà che l'ordigno potrebbe essere sotto 'ai piedi' dell'amata Francisca ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 19 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 19 febbraio 2018: puntata pomeridiana – Don Berengario dà aiuto ai poveri che giungono a Puente Viejo. Gracia prepara il dolce “Bugiñar”, nonostante Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. puntata in prima serata – Aquilino esercita pressioni su Hernando Dos Casas per iniziare la loro collaborazione. Vengono sospese le ricerche di Cristobal a Puente Viejo. ...

Anticipazioni Il Segreto : cosa succederà entro metà marzo 2018? : Puente Viejo sarà caratterizzata da tantissimi colpi di scena nel corso delle puntate in onda su Canale 5 intorno a metà marzo 2018; scopriamo quindi insieme che cosa succederà con il nostro consueto post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Julieta e Saul: colpo di fulmine! Nel corso della fiera agricola organizzata da Gracia (Carmen Canivell) e Adela (Ruth Llopis), Saul Ortega (Ruben Bernal), il nuovo ...

IL Segreto / Severo e Donna Francisca allo scontro decisivo (Anticipazioni 16 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 16 febbraio: Severo si prepara a portare a termine la sua vendetta contro Donna Francisca ma la situazione rischia di sfuggirgli di mano...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:10:00 GMT)

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 febbraio 2018 : un drammatico epilogo! Anita svela un suo Segreto a Vittorio! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018: Peppino tra la vita e la morte! Valentina lascia Gaetano! Anticipazioni Un posto al sole: dopo il funerale del figlio, Gaetano ha un duro scontro con don Peppino che viene colto da un infarto! Franco tenta di riavvicinarsi ad Angela! Anita fa una confessione a Vittorio su Luca Grimaldi molto toccante! Rabbia, scoperte sconvolgenti, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 16 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 16 febbraio 2018: Ultima puntata della settimana, ricordando che lunedì prossimo Il SEGRETO andrà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. Severo aggredisce Donna Francisca Montenegro, ma l’intervento di Raimundo Ulloa evita che la situazione possa degenerare… Emilia Ulloa Comincia a sospettare che il disegno delle more sia stato realizzato dalla giovane Beatriz Dos ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Mariana al centro della scena : Come ogni soap che si rispetti, anche il Segreto torna a parlare dei suoi protagonisti. Noi oggi lo facciamo segnalandovi qualche anticipazione proveniente dalla spagna. Ovviamente, lo ricordiamo, in spagna le puntate sono molto più avanti di quelle italiane. Ma andiamo al sodo, cosa succederà? Nicolas Ortuno dovrà affrontare la morte della sua amata Mariana, vi consiglio di continuare la lettura, se desiderate saperne il motivo. anticipazioni ...

Il Segreto/ Severo prepara la sua vendetta contro Donna Francisca (Anticipazioni 15 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 febbraio: Severo è pronto allo scontro con Donna Francisca per riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Lei si rassegna al suo destino?(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:44:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : DONNA FRANCISCA avrà un ICTUS e… : Il Segreto: malore per FRANCISCA Montenegro Come abbiamo segnalato in alcuni dei nostri precedenti post, a Il Segreto DONNA FRANCISCA (Maria Bouzas) utilizzerà qualsiasi mezzo per separare il suo nuovo pupillo Saul Ortega (Ruben Bernal) dalla nemica Julieta Uriarte (Claudia Galan), quest’ultima arrivata a Puente Viejo – insieme alla “figlia” Ana (Sandra Gonzalez Garzon) e alla nonna Consuelo (Trinidad Iglesias) – ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : Una settimana ricca di sorprese per i protagonisti de Il Segreto, la fortunata soap di Canale 5 in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00...