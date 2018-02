Il mondo scopre il paese delle medaglie

Scopre d'essere l'uomo più ricco del mondo per soli cinque giorni : era un errore : A cose fatte ed equivoco quasi del tutto chiarito, ha voluto avvisare amici presenti ma soprattutto futuri. Con un post sulla sua pagina Facebook ha reso noto ai potenziali contatti social, di non avere un soldo. Ha chiarito che la banca ha già provveduto a cancellare la somma che per un errore, forse dei sistemi informatici, gli era stata accreditata. E anzi a questo punto ha scritto scherzosamente che accetterebbe volentieri donazioni. Per ...