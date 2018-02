Il misterioso dottor Cerone di Grey’s Anatomy 14 è una donna | anticipazioni sulla new

optimaitalia

: Il misterioso dottor Cerone di #GreysAnatomy 14 è una donna, anticipazioni sulla new entry Rachel Ticotin… - OptiMagazine : Il misterioso dottor Cerone di #GreysAnatomy 14 è una donna, anticipazioni sulla new entry Rachel Ticotin… - brigantediselva : RT @giannifantoni: Dottor Divano - ep. 50 - con Ospite Misterioso - eleutheriana : RT @giannifantoni: Dottor Divano - ep. 50 - con Ospite Misterioso -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Ildi Grey's14 non sarà interpretato da Scott Speeedman: contrariamente a quanto ipotizzato dai più dopo l'ultimo episodio trasmesso su ABC, il depositario del brevetto del polimero tanto caro a Meredith per il suo progetto sperimentale è infatti una.È stato annunciato l'arrivo della new entry che interpreterà laessa, l'attrice Rachel Ticotin: il suo ingresso sarà decisivo per l'esito del concorso di chirurgia interno al Grey Sloan Memorial Hospital e in particolare per il successo della proposta di ricerca di Meredith Grey sull'autogenerazione del fegato.https://youtu.be/_tzBiOVHSAoL'annuncio della partecipazione di Scott Speedman alla quattordicesima stagione come guest star aveva suggerito l'ipotesi che fosse lui ilmedico di Madrid, detentore dei diritti del brevetto del polimero reticolato 33 Triple-C di cui la ...