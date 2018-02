Il crollo alla Balduina e l' allarme inascoltato degli ecologisti

Roma - crollo alla Balduina : via ai lavori - permessi comunali nel mirino : La gru per rimuovere le prime auto è entrata in funzione, ieri, poco dopo le 15. Ci vorranno verosimilmente cinque giorni piogge e temporali permettendo per completare la messa in sicurezza della ...

Voragine alla Balduina - due indagati per crollo colposo. I dodici esposti - inascoltati - dei condomini : Le indagini sulla frana di via Livio Andronico prendono subito una direzione precisa con l'iscrizione tra gli indagati del legale rappresentante dei proprietari del terreno e di quello della società ...

Roma - voragine alla Balduina : si indaga su paratie di contenimento e infiltrazioni d'acqua. Due indagati per crollo colposo : Sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi in via Livio Andronico, a Roma, zona Balduina, dove ieri pomeriggio si è aperta un'enorme voragine. Sul posto si sono recati in mattinata anche il ...

Roma - voragine in strada alla Balduina : 2 indagati per crollo colposo. Due palazzine inagibili - 20 famiglie fuori casa – FOTO : Ci sono due indagati per crollo colposo nel caso della voragine che si è aperta mercoledì in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina: i pm hanno iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento. L’inchiesta è stata affidata dal procuratore Giuseppe Pignatone al procuratore aggiunto Nunzia ...

"Tremava tutto" - il racconto del crollo alla Balduina : La signora Gianfranca trema ancora. Abita, proprio, nel palazzo rosa , quello che si affaccia sulla voragine della Balduina. "Ha sentito come un terremoto e un rumore tremendo" dice all'Adnkronos il ...

Un nuovo anniversario per il muro che divise Berlino : 10.316 giorni dalla sua costruzione e altrettanti dal crollo : Sono passati 10.316 giorni dal crollo del muro di Berlino. Un muro che ha diviso una città, intere famiglie e vite per altrettanti giorni: 10.316. Più di 28 anni. Una data che la Germania non ha dimenticato."10.316 giorni, una città" ha titolato il Berliner Zeitung in una edizione speciale per l'anniversario. "Oggi, 5 febbraio, è un giorno speciale, il muro è crollato da tanto quanto è rimasto in piedi". ...

Pessima Inter - il disastro continua : il Crotone gioca alla grande a San Siro - ennesimo crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...

crollo Bitcoin dopo maxi furto da 500 milioni dollari. Deutsche Bank : state alla larga da criptovalute : Teleborsa, - L'inizio di settimana è in calo per il Bitcoin : la criptovaluta scende a 11.153 dollari con una flessione di oltre 4 punti percentuali, complice la notizia, diffusa la scorsa settimana, ...

Bitcoin - la Cina pronta alla stretta sul trading : crollo sotto 12 mila : A metà dicembre 2017 la criptovaluta era salita al livello record di quasi 20.000 dollari. La Corea del Sud ha minacciato di vietarne il trading, la Cina lo ha già fatto e ora vuole combattere l'attività di estrazione di nuova criptovaluta. Intanto gli Usa osservano preoccupati

Lunedì nero alla Borsa di Giacarta. Il momento del crollo della balconata : 77 feriti : Sono 77 le persone ferite nel crollo avvenuto oggi all’interno dell’edificio dove ha sede la Borsa di Giacarta. Lo riferisce la Cnn, citando un alto funzionario del dipartimento della polizia della capitale indonesiana. Secondo le autorità, il crollo del piano ammezzato sopra l’atrio centrale dell’edificio è stato causato da un cedimento strutturale nel palazzo costruito alla fine degli anni Novanta. L’incidente è avvenuto attorno ...

Siracusa : crollo intonaco in aula - assessore Lagalla visita istituto : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - L'assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Sicilia, Roberto Lagalla, si recherà questa mattina presso l’Istituito “Quintiliano” di Siracusa, per incontrare il dirigente scolastico Giuseppe Mammano e gli studenti coinvolti nel crollo dell’intonaco