Il Centro Commerciale Naturale della Città di Pescara diventa realtà

Roma : furti in Centro commerciale. Polizia ferma 4 persone : Roma – operavano furti in centro commerciale: fermati 4 Romani Roma – La Polizia di Stato ha fermato una banda composta da 3 uomini e... L'articolo Roma: furti in centro commerciale. Polizia ferma 4 persone su Roma Daily News.

Roma - condanna per il disturbatore tv Niki Giusino : aveva rubato cosmetici in un Centro commerciale : condanna a 6 mesi di reclusione per il disturbatore televisivo, Niki Giusino, accusato di aver rubato prodotti cosmetici, farmaci generici e prodotti di cartoleria per un valore di oltre 500 euro nel ...

Cina - attacco con coltello in Centro Commerciale a Pechino : un morto - : Il responsabile è un uomo di 35 anni, già catturato e identificato dalla polizia. La vittima è una donna, deceduta in ospedale subito dopo i soccorsi. Nessuno dei 12 feriti è in gravi condizioni. L'...

Attacco con coltello a Pechino in un Centro Commerciale - feriti : La polizia di Pechino ha catturato una persona sospettata di aver aggredito a colpi di coltello un numero imprecisato di persone in un centro commerciale della capitale. L'Attacco, riferisce l'agenzia ...

Ragusa - annuncio di lavoro per single : Centro Commerciale prende distanze : Il Centro Commerciale Le Masserie prende le distanze dal negozio che ha pubblicato un annuncio di lavoro per soli single considerato irrispettoso

"Mi vuoi sposare?" : la proposta di matrimonio al Centro commerciale : Ha chiesto la mano della sua fidanzata Katia facendo proiettare un video nel negozio Ikea del centro commerciale Elnòs di Roncadelle, nel bresciano. L'insolita (e creativa) proposta è arrivata dopo nove anni di...

Saldi in sicurezza : fermati tre giovani ladri al Centro commerciale : ' Saldi in sicurezza '. Proseguono i controlli predisposti dal Questore di Roma, Guido Marino , in occasione dei Saldi romani. Cinque gli arresti effettuati nella giornata di ieri 8 gennaio. ladri all'...

“RAGAZZI NON BESTEMMIATE!”/ Mamma massacrata di botte dalla baby gang al Centro Commerciale Le Gru di Torino : Mamma picchiata, a Torino 4 giovani adolescenti prima la accerchiano e poi la pestano davanti al figlio piccolo. Alla base dell'aggressione, un rimprovero.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:45:00 GMT)

"Basta bestemmiare" - mamma pestata da una baby gang nel Centro commerciale : Hanno tra i 15 e i 17 anni i componenti della baby gang che ha assalito una mamma che li aveva invitati a usare un linguaggio meno scurrile e a non bestemmiare. E' successo nel parcheggio del centro commerciale Le Gru, a...

Baby gang al Centro Commerciale - 9 denunce a Torino : Il branco, formato da studenti tra i 15 e i 17 anni, non ha esitato ad aggredire una giovane mamma davanti al figlio terrorizzato

Torino - Baby gang in azione al Centro Commerciale Le Gru : Torino, 8 gen. (askanews) Baby gang in azione al centro commerciale le Gru di Grugliasco (Torino), uno dei più grandi d'Italia. Tre ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati per ...

Baby gang al Centro Commerciale - 9 denunce a Torino : Scoperta una vera e propria Baby gang, formata da studenti tra i 15 e i 17 anni, a Torino. Nove i minorenni denunciati dai carabinieri: i giovani avevano la loro zona di azione a "Le Gru", un centro ...

Perugia - parlano in arabo e pregano Blitz anti terrorismo al Centro commerciale : di Michele Milletti Perugia- 'Venite subito. C'è qualcosa di strano, forse è meglio che controllate'. Domenica 31 gennaio, pomeriggio, centro commerciale a Collestrada: centinaia, forse migliaia di ...

Arabi con valigette entrano al Centro Commerciale - bloccati dai Carabinieri : PERUGIA I cArabinieri sono stati allertati da un agente delle forze dell'ordine, non in servizio. Domenica pomeriggio, 31 dicembre 2017, al Centro Commerciale di Collestrada due persone sul piazzale ...