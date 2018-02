Ictus | ecco come i bimbi “guariscono” da soli

meteoweb.eu

: Ictus cerebrale e radiologia, i sei ospedali della Asl di Lecce in rete: ecco 'l'alleanza' che salva i pazienti… - infoitsalute : Ictus cerebrale e radiologia, i sei ospedali della Asl di Lecce in rete: ecco 'l'alleanza' che salva i pazienti… - Ilikepuglia : Ictus cerebrale e radiologia, i sei ospedali della Asl di Lecce in rete: ecco 'l'alleanza' che salva i pazienti - Ilikepuglia : Ictus cerebrale e radiologia, i sei ospedali della Asl di Lecce in rete: ecco 'l'alleanza' che salva i pazienti… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) L’è una patologia che non colpisce solo gli adulti: anche un bambino lo può subire subito dopo la nascita. Si tratta ovviamente di un evento traumatico per il cervello che subisce un cambiamento repentino della circolazione sanguigna quando il piccolo viene partorito dalla madre. Tale disturbo capita ad almeno 1 bimbo su 4.000, poco prima, durante o dopo essere venuto al mondo. Rispetto ai casi riscontrati in pazienti di età maggiore, l’in un neonato non ha lo stesso impatto che in adulto: lo rivela uno studio condotto alla Georgetown University di Washington DC.spiega la ricerca, un decennio o due dopo un evento cerebrovascolare perinatale che ha danneggiato il lato sinistro del loro cervello, adolescenti e giovani adulti colpiti avevano ‘rimediato’ usando il lato destro. I risultati saranno presentati oggi al meeting dell’Associazione ...