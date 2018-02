I parlamentari più produttivi della legislatura Un' indagine Openpolis

agi

(Di sabato 17 febbraio 2018) Sono 379 le leggi approvate nella XVII, che si è conclusa a fine dicembre con lo scioglimento delle Camere. Ma a condizionare l'attività legislativa in maniera influente è sempre più il governo: infatti, il 74,74% delle leggi approvate sono state di iniziativa dell'esecutivo. Poco più di 7 leggi su 10. È quanto emerge dallo studio svolto da Openpolis sullatà parlamentare. Dallo studio emerge anche che "a dare le carte nel corsoXVIIsono stati in pochi: dei circa 1.000 deputati e senatori, solo un centinaio è riuscito a influire sui lavori di Montecitorio e Palazzo Madama, ennesima prova - secondo Openpolis -forte crisi di identità che sta vivendo il Parlamento". I gruppi più attivi a Montecitorio sono dell'opposizione Sempre in base allo ...