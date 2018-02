I parlamentari più produttivi della legislatura. Un'indagine Openpolis : Sono 379 le leggi approvate nella XVII legislatura, che si è conclusa a fine dicembre con lo scioglimento delle Camere. Ma a condizionare l'attività legislativa in maniera influente è sempre più il governo: infatti, il 74,74% delle leggi approvate sono state di iniziativa dell'esecutivo. Poco più di 7 leggi su 10. È quanto emerge dallo studio svolto da Openpolis sulla produttivi tà ...

Chi sono gli parlamentari 5 stelle infedeli. E i 5 più generosi : Vincenzo Caso : Nato nel 1980 a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è laureato in economia aziendale. Nel 2006 s trasferisce a Milano dove lavora come consulente informatico. Di lui si sa pochissimo. ...