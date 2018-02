I migliori antivirus Windows 10 da installare sul pc

migliori antivirus gratis per Windows 10 : Uno dei software più importanti per un computer è l’antivirus, un programma indispensabile, soprattutto per chi utilizza una versione di Windows, che permette di tenere al sicuro dalle minacce informatiche il nostro PC. Da sempre la scelta dell’antivirus crea particolari dubbi e problemi agli utenti meno esperti e, spesso, ricade su un determinato prodotto solo perché consigliato da qualcuno. Ciò che è importante, però, è capire che ...

Antivirus per Android : i migliori da installare : Scegliere un Antivirus Android è importante: parliamo infatti del sistema operativo mobile più utilizzato al Mondo e dunque anche quello più soggetto ad attacchi. Secondo le ultime stime, su 10 smartphone almeno 8 eseguono come sistema mobile proprio Android, il famoso robottino verde di Google. Essere così famosi spesso equivale anche ad essere bersaglio di tantissime truffe, infezioni, virus o attacchi da malintenzionati che trovano in Android ...

