' I fascisti di Casapound ci hanno preso a calci e sputi' | la denuncia di ' Non una di meno'

Toscana - la Destra giovanile conquista la consulta regionale. “Non c’entriamo con CasaPound. Siamo antifascisti e anticomunisti” : C’era una volta la rossa Toscana. A usare l’imperfetto sono gli studenti. Per la prima volta la Destra giovanile ha conquistato la consulta regionale. A mandare a casa le realtà di sinistra che da anni “governavano” il parlamentino che rappresenta 160mila allievi, è “Azione Studentesca”, il movimento che ha come simbolo la croce bretone e che si rispecchia in “Fratelli d’Italia”. Hanno espugnato prima Prato e Pistoia per poi puntare a Firenze. E ...

Elezioni - in studio c’è Casapound. Il candidato di Potere al Popolo se ne va : “No ai fascisti” : Nel corso della trasmissione “A Camere Unificate”, su Umbria Tv, Andrea Ferroni, candidato alla Camera per Potere al Popolo, ha deciso di abbandonare gli studi televisivi, in polemica con la presenza dell’esponente di Casapound, Saverio Andreani. Dopo una breve premessa, Ferroni annuncia: “Non prenderò parte al secondo giro del dibattito, perché noi di Potere al Popolo non vogliamo partecipare allo sdoganamento di ...

Piacenza - scontri fra antifascisti e polizia durante corteo di protesta contro Casapound : scontri nel centro storico di Piacenza tra le forze dell'ordine e i manifestanti del corteo organizzato dal collettivo contro Tendenza di Piacenza per protestare contro l'apertura di una sede di Casapound. Un gruppo, dopo circa mezz'ora dall'inizio del corteo, ha raggiunto il centro storico, ha affrontato polizia e carabinieri e si sono verificati violenti scontri.Al corteo hanno aderito anche centri sociali e esponenti della sinistra ...

fascisti a Montecitorio. CasaPound lancia il suo programma elettorale dalla Camera dei Deputati : "Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di Fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto". Chissà se utilizzeranno questa frase, il passo più significativo del "discorso del bivacco" del loro padre politico, Benito Mussolini, nel lontano 1922. Certo è che a quasi un secolo di distanza un movimento politico che ...

Dopo ore di silenzio - Casapound risponde agli antifascisti : Genova - Dopo l'aggressione, avvenuta nella serata di ieri, ai danni di una decina di antifascisti subita da una ventina di militanti del movimento di ultradestra, arriva in serata la risposta di ...

Genova - la denuncia degli antifascisti : “Aggrediti da una trentina di militanti di Casapound con coltelli e bottiglie” : Una trentina di militanti di Casapound hanno aggredito un gruppo di antifascisti a Genova con bottiglie, cinture e coltelli. Gli attivisti di sinistra, venerdì notte, stavano attaccando manifesti contro il movimento di estrema destra che da due giorni è impegnato a raccogliere le firme, in vista delle elezioni, nella sede di via Montevideo. La denuncia è arrivata dagli antifascisti in un comunicato stampa con una foto che mostra una ferita sulla ...