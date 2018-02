I cinesi sono i nuovi proprietari dei diritti tv della Serie A

Emre Can - Bernardeschi - Cancelo : per i cinesi sono davvero dei 'Cani' : ... con tanto di pedigree : Alberto Gilardino, nato il 5 luglio del 1982, quando Pablito Rossi abbatteva il Brasile con una tripletta, che Antonio Cassano sarebbe venuto al mondo all'indomani della ...

Allarme degli 007 Usa : 'Non comprate smartphone cinesi - possono spiarvi' : Huawei gode della fiducia di governi e clienti in 170 paesi in tutto il mondo e non pone rischi di cyber security più elevati di qualsiasi altro fornitore del settore tlc, condividendo la catena ...

Chi sono i tre unicorni cinesi che batteranno Alibaba - Tencent e Baidu : Dimenticate Baidu, Alibaba e Tencent, il triumvirato BAT dell’hi-tech cinese che sfida i big mondiali. I prossimi colossi dell'hi-tech saranno tre start up nate appena dieci anni fa: Toutiao, Meituan-Dianping, Didi Chuxing. La nuova generazione di unicorni è già conosciuta con il nome del collettivo TMD (per chi non sapesse cosa sono gli unicorni: le start up che hanno raggiunto un valore di capitalizzazione di 1 ...

Chi sono i tre unicorni cinesi che batteranno Alibaba - Tencent e Baidu : Nell'economia digitale la concorrenza si gioca sull'innovazione. Vediamo chi sono. Afp Toutiao Toutiao Jinri Toutiao, 'Today's headlines'', è una popolarissima app per aggregare notizie. All'ultimo ...

L'Uefa certifica : Dal 2016 - in oltre il 70% acquisizioni straniere ci sono cinesi - Calcio : Riguardando gli ultimi due cicli economici (dal 2010 al 2016), i 12 più grandi e importanti club del mondo hanno registrato un aumento delle entrate di 1,58 miliardi di euro per sposorizzazioni e ...

Ambasciatore russo : investitori cinesi sono interessati a progetti in Crimea - : "C'è grande interesse dei partner cinesi e degli investitori per le nostre regioni meridionali, a Sochi. C'è stato un nuovo fenomeno molto pratico quest'anno, l'interesse sostanziale dei partner ...