Higuain | febbraio il mese d' oro E contro il Torino è già a quota 7 gol

sport.sky

: New post: Higuain, febbraio il mese d’oro. Contro il Toro… - ViviCapena : New post: Higuain, febbraio il mese d’oro. Contro il Toro… - Fortunato331973 : Intervista ad higuain inizio febbraio 2018 - piscinagranata : Rassegna stampa granata di venerdì 16 febbraio 2018 - Ecco la rassegna stampa granata odierna sul nostro Toro PRIMA… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Gonzalosarà il pericolo numero uno per la difesa del. Non è difficile dirlo vista la bravura e la forza del giocatore e l'assenza di Mandzukic, ma a far paura ai granata è il feeling ...