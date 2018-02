Gruppo Misto GOI

A. Bertin (Gruppo Misto) 'negare Election Day è sfavorire partecipazione al voto' : Una volontà politica evidente nonostante la tornata elettorale in Valle d'Aosta, soltanto per quanto riguarda le spese sostenute dalla Regione, costi circa 600 mila euro. Una cifra notevole che ...

Sicilia - De Luca dai domiciliari all’elezione a capoGruppo del Misto. Ma è ancora indagato per evasione fiscale : Cateno De Luca è il nuovo capogruppo del gruppo Misto all’Assemblea regionale Siciliana. Il deputato, arrestato nelle scorse settimane per evasione fiscale e poi scarcerato, era stato eletto a Palazzo dei Normanni tra le fila dell’Udc. Poi qualche giorno fa aveva ufficializzato l’addio al suo partito per approdare al Misto. Un’abbandono condito dalle accuse. “Non condivido la logica dei pupi e dei pupari. Ora, senza legami con i ...

Maggioranza Musumeci a rischio : in tre verso il Gruppo Misto : E' bastato poco per fare scoppiare la prima scintilla nella Maggioranza di governo alla Regione. Non sarebbe andata a tutti giù la nomina dei Questori e dei deputati segretari, per aggiungere poi le ...

Sicilia : Ars - De Luca lascia Udc e si iscrive al Gruppo Misto (2) : (AdnKronos) - In Aula oggi De Luca ha comunque votato, per l'elezione del deputato questore, per il candidato dell'Udc Giovanni Bulla "a conferma che la mia uscita dal gruppo non ha nulla a che vedere con rivendicazioni personali". Intanto, annuncia, "inizio a preparare la mia proposta di finanziari