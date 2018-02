Grosso blocco di ghiaccio cade dal cielo a pochi metri da un uomo | sfiorata la tragedia a

meteoweb.eu

: Grosso blocco di ghiaccio cade dal cielo e sfiora i passanti - VoceXOnline : Grosso blocco di ghiaccio cade dal cielo e sfiora i passanti - VoceXOnline : Grosso blocco di ghiaccio cade dal cielo e sfiora i passanti: - cityjournal_ : Londra, un grosso blocco di ghiaccio cade dal cielo -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Una telecamera a circuito chiuso ha catturato il momento in cui undiè piombato giù dal, mancando di poco un operatore delle strade a Londra. In fondo all’articolo troverete il video completo. L’, Serhiy Myeshkov, ha detto di sentirsi fortunato di essere ancora vivo dopo che il pezzo disi è distrutto sulla strada ada lui. Si pensa che ildisia caduto da un aereo che stava volando sulla zona. Il signor Myeshkov stava lavorando a Kew, Londra occidentale, sotto il percorso del volo da Heathrow quando ilè precipitato lì vicino. Ecco le sue dichiarazioni al Richmond and Twickenham Times: “Stavo lavorando sull’altro lato della strada, poi ho sentito un forte ‘boom’. Un pezzo di, forse di 10 kg, è caduto da un aereo o dal. È successo tutto molto velocemente. Non ero spaventato, ma potrebbe ...