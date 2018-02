Giulia Sarti si autosospende Rimborsopoli M5s | controdenuncia dell' ex fidanzato | “Ho

Rimborsi M5s - l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini : Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L’uomo su Facebook scriveva: “Ho registrato le telefonate e salvato le chat” Continua a leggere L'articolo Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini sembra essere il primo su NewsGo.

Caso restituzioni M5s - l’ex fidanzato di Giulia Sarti in procura nella notte. Ha consegnato documenti - chat e messaggi : “Io in pubblico non rilascio nulla ma vado dritto in procura”. Lo aveva annunciato dopo che l’ex fidanzata e deputata M5s Giulia Sarti lo aveva denunciato per non avere effettuato le restituzioni. Quindi, secondo la parlamentare, l’avrebbe truffata. E la notte scorsa Bogdan Andrea Tibusche è stato interrogato alla procura della Repubblica a Rimini fino alle 4.30 di notte. Agli inquirenti, da indagato per appropriazione ...

L'ex fidanzato di Giulia Sarti interrogato a Rimini. La deputata M5S l'ha accusato di aver preso i soldi dei suoi rimborsi : È stato interrogato alla procura della Repubblica a Rimini, fino alle 4.30 di notte, Bogdan Andrea Tibusche, L'ex fidanzato di Giulia Sarti accusato dalla stessa deputata M5S coinvolta nella vicenda delle restituzioni "fantasma". Agli inquirenti, da indagato per appropriazione indebita aggravata dall'ospitalità e dalla coabitazione con la deputata, ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza ...

Giulia Sarti per ora non si autosospende da M5S. L'ex fidanzato la avverte : "Ho il brutto vizio di registrare tutto" : Giulia Sarti per il momento non si autosospende dal Movimento 5 Stelle. La deputata uscente M5S, coinvolta nella vicenda rimborsopoli, ma non inserita nella lista degli otto fatta da Luigi Di Maio, sarebbe in attesa di parlare con i vertici per prendere una decisione comune. Sarti ieri era andata in questura per denunciare L'ex fidanzato che avrebbe - questa è la sua tesi - truccato la contabilità sui rimborsi al fondo per le ...

Caso restituzioni M5s - Giulia Sarti si autosospende. Smentita per ora l’espulsione : Autosospesa, ma non espulsa. Almeno per il momento. La deputata M5s Giulia Sarti, messa sotto accusa per non aver restituito 23mila euro di rimborsi, ha deciso di fare un passo di lato dopo aver denunciato l’ex fidanzato e collaboratore. La parlamentare romagnola uscente e ricandidata anche per le prossime politiche si è giustificata dicendo di essere stata truffata dall’ex compagno e per il momento i vertici sembrano intenzionati a ...

Restituzioni M5s - Di Maio fa tappa a Rimini. Assente Giulia Sarti - ma la base la assolve : “Errore da incosciente” : Nei travagliati giorni del Movimento, scosso dalla questione dei rimborsi mancati, caso vuole che Luigi Di Maio arrivi a Rimini, per l’unico appuntamento elettorale nella regione “del voto d’apparato” (la definirà così dal palco Max Bugani), proprio poche ore dopo la denuncia in questura della deputata riminese Giulia Sarti, coinvolta nella vicenda dei mancati bonifici dei parlamentari al fondo per le piccole e medie imprese. Ma l’affaire Giulia ...

"I soldi dei rimborsi li ha presi il mio ex - ha sottratto 20mila euro". E Giulia Sarti va in questura a denunciarlo : A quanto apprende l'Adnkronos da fonti M5S, la deputata grillina Giulia Sarti sarebbe in queste ore in questura per denunciare l'ex fidanzato 'reo', stando a quanto sostenuto dalla parlamentare emiliana con lo staff del Movimento, di aver truccato la contabilità sui rimborsi al fondo per le Pmi facendola piombare nel caos della 'rimborsopoli' a 5 Stelle. Sarti, che ieri non è stata menzionata da Luigi Di Maio nell'elenco dei ...

