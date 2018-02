Giochi invernali Asia - idea candidatura Coree unite : Il progetto consentirebbe di 'riutilizzare le strutture costruite per queste Olimpiadi e proseguire negli scambi con il Nord attraverso lo sport'. Per le località in cui far svolgere i Giochi ...

Delusione del team Italia nello sci di fondo e nel SuperG ai Giochi invernali : Dopo l'ottima prestazione di Michela Moioli, che le ha garantito il gradino più alto del podio e l'oro olimpico nello snowboard cross, gli uomini impegnati nel SuperG e nello sci di fondo non sono riusciti a proseguire la striscia vincente, mancando due appuntamenti importanti con le medaglie di Pyeongchang 2018.Nel SuperGigante al Jeonseong Alpine Centre, il migliore degli azzurri è stato Dominik Paris, settimo. Sedicesimo posto ...

#MeToo - lotta alle molestie sessuali anche ai Giochi olimpici invernali : «Hai avuto il coraggio di abusare di me nel mio letto, nella mia stanza alle Olimpiadi». Jamie Dantzscher, americana della ginnastica, bronzo olimpico nel 2000, lo ha detto direttamente a Larry Nassar nella sua testimonianza al processo contro il medico molestatore condannato per possesso di materiale pedopornografico e per abusi nei confronti di centinaia di ragazze. Lo ha potuto fare dalla sua posizione di medico della nazionale ...

Arianna Fontana - una vita da vincente tra pattini e rap : oro ai Giochi invernali. Argento a Pellegrino : Il giorno della cerimonia di apertura di PyeongChang 2018 è diventata anche la seconda atleta della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio a portare il tricolore. In Corea del Sud era considerata ...

Ecco l'incredibile triplo axel di Mirai Nagasu ai Giochi invernali : Ha solo 24 anni la pattinatrice californiana Mirai Nagasu che passerà alla storia per essere la prima americana ad aver completato un triplo axel ai giochi invernali . Si sporge leggermente in avanti, ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

PyeongChang - Malagò : grazie Arianna - mia prima a Giochi invernali : PyeongChang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, 'Una gara entusiasmante, grazie Arianna Fontana anche per questa mia 'prima' ai Giochi invernali'. Questo il tweet con il quale il presidente del ...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

Arianna Fontana conquista l'oro ai Giochi invernali : Grande vittoria di Arianna Fontana, portabandiera italiana alle olimpiadi invernali di PyeongChang, che ha conquistato l'oro nei 500 metri dello short track. L'atleta azzurra ha trionfato in 42"569 precedendo l'olandese Yara Van Kerkhof (43"256) e la canadese Kim Boutin (43"881). Squalificata la coreana Minjeong Choi. L'Italia torna a vincere una medaglia d'oro otto anni dopo il trionfo di ...

Il "Pecorino Etico Solidale" ai Giochi Olimpici invernali. : Si tratta della Ricetta tipica del Pecorino, frutto dell'accordo di filiera tra Coldiretti Sardegna, Fdai e una rinomata azienda piemontese leader in Italia nella produzione e commercializzazione di ...

Ai Giochi invernali una medaglia rischia di saltare per il freddo : Tocca i 25 gradi sotto lo zero la temperatura a PyeongChang, in Corea, con raffiche di vento tra i 70 e i 100 chilometri orari che stanno rendendo particolarmente difficile l'organizzazione della combinata nordica. Circostanze che, per la prima volta a memoria di Giochi invernali, potrebbero portare alla non assegnazione di una medaglia per l'impossibilità di disputare la competizione.Già la discesa libera maschile e lo slalom gigante ...

Giochi Olimpici invernali - nel pattinaggio l'Italia quarta con la Kostner : Italia ai piedi del podio nella prova del team event di pattinaggio di figura ai Giochi invernali di PyeongChang. Gli azzurri Matteo Rizzo per l'individuale maschile, Carolina Kostner per quella ...

Italia Team Today - sul Nove la rubrica dedicata ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 : Tutti i giorni sul Nove (tasto 9 del telecomando) non perdete Italia Team Today, la rubrica con notizie e aggiornamenti dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018

Olimpiadi invernali - dalle nigeriane del bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista del Togo : gli altri volti dei Giochi : Le Olimpiadi di Calgary del 1988 vengono ricordate da tutti per la partecipazione della squadra giamaicana di bob a quattro. Un’impresa diventata poi un film, Cool runnings, uscito nel 1993. Ma in pochi ricordano che a quei Giochi invernali partecipò anche Michael Edwards. Ipermetrope, quindi costretto a correre con pesanti occhiali da vista sotto la maschera, e con una forma fisica non invidiabile, Eddie The Eagle fu l’unico rappresentante ...