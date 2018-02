Gentiloni | ' Pd unica possibilità di governo serio e stabile'

Clima - Gentiloni : “Nessuna marcia indietro sull’attuazione della Cop21 - l’unica strada è la decarbonizzazione” : “L’accordo Cop21 è un accordo cornice che ha bisogno di essere attuato con le misure di finanziamento per le decisione che devono essere prese per moderare gli effetti del cambiamento Climatico. Il fatto che gli Usa si siano tirati fuori dalla cornice del Cop21 non diminuisce ma moltiplica la responsabilita’ degli altri Paesi. L’Italia e l’Europa devono mantenere gli impegni, fare la loro parte in modo efficace. ...