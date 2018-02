Gentiloni | gli slogan dell' Ulivo sono il tessuto del centrosinistra Prodi | sono con voi

Prodi sceglie Gentiloni : Un paese che ricostruisce un ruolo che noi dobbiamo coprire per avere una qualsiasi influenza nel mondo, per riprendere un ruolo nel mediterraneo, per essere l'Italia che vogliamo: sana, forte e ...

Gentiloni con Prodi : “Gli slogan dell’Ulivo sono ancora il tessuto del centrosinistra” : «Noi siamo nati come Ulivo sotto leadership di Romano Prodi, per andare al governo. Quella resta la nostra ispirazione, il nostro impegno, anche dopo vent’anni. Quegli slogan che ogni tanto venivano da un professore di Sassari (Arturo Parisi, ndr), “uniti per unire”, se li andate a riguardare sono tuttora il tessuto della coalizione del centrosini...

Elezioni 2018 - Prodi sceglie “Insieme” e benedice Gentiloni : “Ha le idee chiare” : “Sono qui per sostenere la coalizione di centrosinistra ma soprattuto questa parte della coalizione. A Insieme mi sento particolarmente legato perchè porta avanti la logica che era il mio sogno, quello di vedere unito il centrosinistra”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, all’iniziativa promossa da Insieme a Bologna, alla presenza del premier Paolo Gentiloni. “C’è una certa commozione nel tornare a ...

Gentiloni : nostri gli slogan dell'Ulivo : 13.26 "Senza rendere strutturale questa crescita e senza un governo capace di riproporre politiche affidabili e riforme, tutto ciò che è stato realizzzato in questo anni per uscire dalla crisi non garantisce la ripresa". Così Gentiloni sul palco di "Insieme" a Bologna con Romano Prodi."E' il leader che può ispirare tutti",dice il premier "Siamo nati come Ulivo sotto Prodi per andare al governo-afferma-e dopo 20 anni quella resta la ...

Elezioni - Prodi sceglie Insieme e investe Gentiloni 'Con lui Paese è più forte' : LOTTA A DISUGUAGLIANZE ED EUROPA Sono pochi, per Prodi, i punti fermi intorno ai quali il centrosinistra deve fare squadra e 'stare Insieme e capire e interpretare i grandi cambiamenti nel mondo - ha ...

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Lilli Gruber a «Otto e mezzo» Live : Il voto, il governo i temi della puntata su La7. In studio anche Paolo Mieli del Corriere della Sera

Il Pd oltre il voto : orizzonti europei per Renzi - Gentiloni in carica agli affari correnti... : "Ma perché parlate sempre di cosa farò io da grande?", si lamenta Matteo Renzi di fronte a Myrta Merlino che, all'Aria che tira su La7, gli chiede se è vero che il segretario Pd voglia sostituire Jean Claude Juncker alla presidenza della Commissione Europea (ne scriveva politico.eu ieri). "Lo smentisco. L'ho già fatto ieri. Rifaccio oggi", aggiunge Renzi. Ma, a 20 giorni da un turno elettorale che non garantirà ...

'Meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani'. Gentiloni risponde a Salvini e Meloni. Renzi : 'Deriva pistolera fa danni' : "E' meschino e irresponsabile soffiare sulla paura degli italiani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del programma di Civica popolare a Roma. "Il bisogno di ...

"Meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani". Paolo Gentiloni risponde a tono alla campagna di Salvini e Meloni : "E' meschino e irresponsabile soffiare sulla paura degli italiani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del programma di Civica popolare a Roma. "Il bisogno di sicurezza dei nostri concittadini - ha aggiunto - non è fittizio, non è un'invenzione della propaganda populista ma è meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani".Il premier quindi invita a votare per il ...

Gentiloni : impossibile e sbagliato promettere fine flussi migranti : Roma, 10 feb. , askanews, I corridoi umanitari rappresentano 'l'apertura di uno spiraglio, in un contesto in cui sappiamo che promettere la fine dei flussi migratori sarebbe impossibile ma anche ...

Gentiloni : impossibile e sbagliato promettere fine flussi migranti : ... nella basilica di San Giovanni in Laterano .Il premier ha voluto ringraziare Sant'Egidio: "Grazie perchè vi siete presi cura delle persone, soprattutto nelle periferie del mondo, della vita. Grazie ...

Spari a Macerata - Gentiloni : 'Nessuno minimizzi gli atti criminali' : "Non consentiremo e nessuno di minimizzare comportamenti criminali, sono ingiustificabili nell'Italia del 2018". E' quanto ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni, parlando dell'attentato xenofobo ...

Roma - Gentiloni sceglie Rutelli e Calenda per lanciare la candidatura : Non è un caso che Paolo Gentiloni non abbia replicato alle accuse di Virginia Raggi. Il premier, accusato dal sindaco di Roma di non aiutare la città , prepara infatti un evento per venerdì prossimo. ...

Erdogan a Roma per incontrare Mattarella - Gentiloni e Bergoglio : Roma blindata per la visita di Recep Tayyip Erdogan. Il presidente turco è arrivato domenica sera a Fiumicino e oggi incontrerà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier Paolo Gentiloni e Papa ...