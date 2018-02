Genoa-Inter | Pandev sorride | Vantaggio meritato

Inter ‘da ridere’ (proprio come l’autogol di Ranocchia) - anche l’Europa League è a rischio : il Genoa ipoteca la salvezza ed adesso può anche sognare : Si è concluso l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Genoa che ha vinto senza particolari problemi contro l’ Inter , la squadra di Spalletti sempre più negativa, solo la ‘fortuna’ nella prima parte di stagione ha aiutato i nerazzurri, adesso sono usciti i veri valori della squadra, forse nemmeno da Europa League . Inter ‘da ridere’ proprio come ...

Serie A - anticipo Genoa -Inter 2-0 : 22.39 Genoa ancora con gli special accesi:ultima 'vittima' l'Inter, che sprofonda a Marassi (2-0) e saluta il terzo posto, adesso nelle mani della Roma. Pandev impegna subito Handanovic, poi centra una traversa un po' casuale (su cross). Unico lampo nerazzurro con Candreva: vola Perin. Al 45' succede l'incredibile:traversone Zukanovic,Skriniar spazza addosso a Ranocchia e la sfera finisce in rete.Minuto 59:Pandev arpiona in area un pallone di ...

Genoa -Inter 1-0 - tabellino e cronaca in diretta live : Genoa-Inter , 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Genoa-Inter - omaggio a De Andrè : tutto lo spettacolo della Gradinata Nord [VIDEO] : Si sta giocando l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Inter. La partita è importante per la classifica di entrambe, la squadra di Ballardini è reduce dal successo contro il Chievo, quello di Spalletti dai tre punti contro il Bologna. Al 40′ le squadre sono in pareggio, 0-0 il risultato con occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri. Nel frattempo grande ...