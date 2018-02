Genoa-Inter 2-0

DIRETTA/ Genoa-Inter (risultato live 1-0) streaming video e tv : Rosi fa buona guardia su Eder : DIRETTA Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:52:00 GMT)

Genoa-Inter 1-0 - tabellino e cronaca in diretta live : Genoa-Inter, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Genoa-Inter - Ranocchia autogol (1-0) : Autorete di Ranocchia, rossoblù in vantaggio. Su cross dalla sinistra, Skriniar ribatte addosso a Ranocchia e il pallone termina alle spalle di Handanovic.

Diretta/ Genoa-Inter (risultato live 1-0) streaming video e tv : incredibile autogol di Ranocchia! : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:27:00 GMT)

Genoa-Inter - omaggio a De Andrè : tutto lo spettacolo della Gradinata Nord [VIDEO] : Si sta giocando l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Inter. La partita è importante per la classifica di entrambe, la squadra di Ballardini è reduce dal successo contro il Chievo, quello di Spalletti dai tre punti contro il Bologna. Al 40′ le squadre sono in pareggio, 0-0 il risultato con occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri. Nel frattempo grande ...

Genoa-Inter - la sfida al Ferraris (0-1) : Al 12’ incredibile occasione per il Genoa. Cross di Pandev che taglia tutta l’area: Hiljemark non riesce ad intervenire da due passi, la palla sbatte sull’incrocio dei pali e finisce tra le braccia di Handanovic

Diretta/ Genoa-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Pandev calcia addosso ad Handanovic : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi l'anticipo per la 25giornata Serie A.

DIRETTA/ Genoa-Inter (risultato live 0-0) streaming video e tv : traversa di Pandev! : DIRETTA Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:08:00 GMT)

Genoa-Inter - sfida al Ferraris : Genova - Genoa in campo con Bessa a centrocampo al posto di Rigoni, mentre a destra Rosi fa il controsorpasso su Pedro Pereira. Davanti recupera Galabinov , Inter con Eder in attacco supportato da ...

Inter - Ausilio prima della gara contro il Genoa : il doppio annuncio su Icardi : Genoa ed Inter si stanno affrontando in un match molto importante per il campionato di Serie A, prima del match ai microfoni di Premium Sport Ausilio ha dato importanti indicazioni: “Di mercato non parlo, il patentino da allenatore non ce l’ho. Al di là degli scherzi e dei sorrisi che ci devono essere l’allenatore abbia voluto dire di finirla di parlare di mercato e di dare i giusti meriti a una squadra che fin qui ha fatto quello che le ...

Diretta/ Genoa-Inter (risultato live 0-0) streaming video e tv : Pandev calcia addosso ad Handanovic : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:49:00 GMT)

Genoa-Inter - la sfida al Ferraris (0-0) : Nel turno precedente il Genoa ha bissato al Bentegodi contro il Chievo l’affermazione conseguita all’Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri invece sono tornati al successo dopo oltre due mesi di digiuno prevalendo in casa sul Bologna

LIVE Genoa-Inter diretta in tempo reale : le formazioni ufficiali : Notizie sul tema Probabili formazioni Genoa-Inter: Ballardini con il 3-5-2, Karamoh dal 1 Genoa-Inter, tutto lo stadio omaggerà De André prima della partita Genoa-Inter diretta TV e LIVE streaming ...

DIRETTA/ Genoa Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:30:00 GMT)