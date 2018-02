Gemma Galgani | furia su Tina Cipollari | ' Giorgio? Deve farsi i fatti suoi'

L'ira di Gemma Galgani su Tina Cipollari : 'Giorgio? Deve farsi i fatti suoi' : La dama di Uomini e Donne , Gemma Galgani , si rivela a Verissimo , e comincia così: 'Vivo le emozioni in tempo reale, quando si presentano' e poi passa subito al dunque: 'Giorgio in un'intervista ha ...

Gemma Galgani a Verissimo : “Giorgio è condizionato da Tina” : Verissimo: Gemma Galgani rimprovera Tina Cipollari e rivela di amare ancora Giorgio Gemma Galgani è stata intervistata poco fa da Silvia Toffanin a Verissimo. E in questa occasione la dama del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha ovviamente parlato di Giorgio Manetti, ribadendo il fatto che stia cercando in tutti i modi di far breccia nel suo cuore. Tuttavia, come molti sapranno bene, l’uomo ha rispedito al ...

Verissimo - Gemma Galgani a Tina Cipollari : ‘Fatti i fatti tuoi’ : “Tina non mi sopporta, non mi può vedere, qualsiasi cosa io faccia la infastidisce, ma non siamo mai arrivati alle mani. Se dovessi dirle qualcosa le direi di farsi i fatti suoi, una volta per tutte, di lasciarmi in pace, di lasciare che io viva le mie storie” è una Gemma Galgani dolce ma determinata quella che a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin parla del suo rinato amore per Giorgio e del difficile rapporto con Tina ...

Gemma Galgani a Verissimo : “Tina e Giorgio insieme? Mai” : Verissimo, l’intervista di Gemma Galgani: cosa ha detto su Tina Cipollari e Giorgio Manetti Gemma Galgani è tornata a Verissimo. A un anno dalla prima intervista, la Dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua tormentata storia d’amore con Giorgio Manetti. E sì, perché […] L'articolo Gemma Galgani a Verissimo: “Tina e Giorgio insieme? Mai” proviene da Gossip e ...

Gemma GALGANI/ "Amo ancora Giorgio Manetti - sento che anche lui prova qualcosa per me" (Verissimo) : GEMMA GALGANI da Uomini e Donne a Verissimo. Questo pomeriggio ospite di Silvia Toffanin torna la dama più discussa, amata e odiata del Trono Over. Ci saranno rivelazioni su Giorgio Manetti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Gemma Galgani/ Tina Cipollari tronista? Gems “fugge” a Verissimo - e Giorgio Manetti... : Gemma Galgani da Uomini e Donne a Verissimo. Questo pomeriggio ospite di Silvia Toffanin torna la dama più discussa, amata e odiata del Trono Over. Ci saranno rivelazioni su Giorgio Manetti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina Cipollari - da opinionista a dama per sfidare Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over, Anticipazioni e news: dopo anni passati in panchina, Tina Cipollari è pronta a scendere in campo per rispolverare le sue doti seduttive. Come reagirà...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti : Gemma Galgani e Nadia Rinaldi in studio dalla Toffanin (17 febbraio) : Verissimo, Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2018: nel salotto di Silvia Toffanin interverranno Gemma Galgani, Nadia Rinaldi, Rocio Munoz Moralez e tanti altri.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 02:29:00 GMT)

Uomini e Donne/ Video - Tina Cipollari avvolge Gemma Galgani in una tenda : "È venuta a insultarmi!"(Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. In arrivo la prima tronista al trono dei senior? Tina Cipollari, dopo l'addio a Chicco Nalli, stuzzica Maria De Filippi con questa idea.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Ad Amici 17 Emma Marrone - a Verissimo Gemma Galgani - Nadia Rinaldi e Cristiano Malgioglio - a Tv Talk Cristina Parodi… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 17 febbraio. Ospite di Gulp Music del 17 febbraio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ultimo, il vincitore della sezione “Nuove Proposte” al 68° Festival di Sanremo, è l’ospite di questa settimana: presenta il brano Il ballo delle incertezze e […] L'articolo Ad Amici 17 Emma Marrone, a Verissimo GEmma Galgani, Nadia Rinaldi e Cristiano ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : interviene Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo commenta la lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani Le continue liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state recentemente commentate da Maurizio Costanzo all’interno della sua rubrica che ogni settimana scrive sulla rivista Nuovo tv. Il marito di Maria De Filippi è stato infatti interpellato da una sua fan, la quale si è lamentata duramente per l’atmosfera che si vive ultimamente a Uomini e Donne a causa ...

TINA CIPOLLARI VS Gemma GALGANI/ Uomini e Donne : l'opinionista fa la doccia alla dama. Colpa di Giorgio? : Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne TINA CIPOLLARI avrebbe buttato dell’acqua in testa a GEMMA GALGANI. Nuova rissa sfiorata in studio.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Tina Cipollari e Gemma Galgani - liti continue. Maurizio Costanzo : “A tutto c’è un limite…” : Le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano senza tregua nel trono over di Uomini e Donne. Sull’argomento viene interpellato Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo Tv. Ecco come risponde il giornalista. Maurizio Costanzo commenta le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani Una lettrice fa riferimento alle continue discussioni tra le due donne […] L'articolo Tina Cipollari e Gemma Galgani, liti continue. Maurizio ...

Gemma Galgani VS TINA CIPOLLARI/ Video - rissa a Uomini e Donne : gesto shock - il pubblico dice basta : Al trono over di Uomini e Donne TINA CIPOLLARI e GEMMA GALGANI sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:58:00 GMT)