GABRIEL GARKO Il fidanzato di Adua Del Vesco sostituito da Stash dei The Kolors?

Programmi TV di stasera - venerdì 2 febbraio 2018. GABRIEL GARKO all’ultima di Superbrain : Gabriel Garko Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Ultima Puntata Ultimo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. In questa quarta puntata in giuria siederanno Claudia Gerini, Gabriel Garko e Antonio Cabrini e saranno loro, insieme al pubblico in studio, a valutare le esibizioni delle ultime “cinque supermenti”, cinque persone, dotate di un ...

GABRIEL GARKO / Le sue trasformazioni del viso dovute ad un problema di salute? (Superbrain) : GABRIEL GARKO siederà nella giuria di Superbrain - Le Supermenti. Oggetto di critiche in tv e sui social per le sue trasformazioni a prova di botulino. News.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 08:17:00 GMT)

Superbrain - anticipazioni ultima puntata : GABRIEL GARKO e Claudia Gerini in giuria : Superbrain , anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di venerdì 2 febbraio dalle 21.25 su Rai1 con Paola Perego: ecco giudici, ospiti ed esibizioni previste. Superbrain , meccanismo del programma di Rai1 con Paola Perego Protagoniste del programma sono persone con capacità mentali straordinarie che si sfidano tra loro e si sottopongono al giudizio del pubblico in […] L'articolo Superbrain , anticipazioni ultima puntata : Gabriel Garko e ...

Paola Perego chiude Superbrain con GABRIEL GARKO (Anteprima LaNostraTv) : Superbrain : Gabriel Garko tra gli ospiti di Paola Perego della finale Si concluderà venerdì prossimo, 2 febbraio, la terza fortunata edizione di Superbrain -Le supermenti, il programma serale condotto da Paola Perego , riproposto su Rai1 dopo le prime trionfanti edizioni risalenti al 2012 e al 2013. E per la puntata finale dello show si allunga la lista di ospiti prestigiosi chiamati dalla conduttrice a giudicare le supermenti in gara. Dopo Paolo ...

NUOVO LOOK PER GABRIEL GARKO / L'attore si presenta ai fan con i baffi : ecco la loro reazione - foto : GABRIEL GARKO ha cambiato LOOK, come da lui stesso confermato in una foto pubblicata su Instagram. Ma cosa pensano i fan dei suoi nuovi baffi? ecco i loro commenti(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:00:00 GMT)