Freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti contro Jonathon Lillis negli

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : zampata di Jonathon Lillis nelle qualifiche degli aerials. Eliminati i favoriti Kushnir e Burov! : JonathoJn Lillis ha piazzato la zampata nelle qualifiche degli aerials alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo, reduce da una stagione sottotono in cui non è mai salito sul podio, ha ottenuto il miglior punteggio (127.44). Il 23enne statunitense, grazie a un notevole back full-double full-full, ha staccato il cinese Guangpu Qi di sette decimi (126.70): il 27enne asiatico, argento iridato in carica e quarto a Sochi ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppietta Svizzera nello slopestyle! Sarah Hoefflin batte Mathilde Gremaud : Epilogo a sorpresa nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nuova Reginetta di questa disciplina dello sci Freestyle è la Svizzera Sarah Hoefflin, 26enne che in stagione non aveva mai vinto e che in Coppa del Mondo si è imposta soltanto una volta in carriera (a Saiser Alm nel gennaio 2017). L’elvetica, quarta ai Mondiali dello scorso anno, si è destreggiata a meraviglia sul tracciato sudcoreano e ha ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le donne si sfidano nelle slopestyle. Tutte contro Jennie-Lee Burmansson : Domani si assegnerà il titolo dello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina dello sci Freestyle regalerà emozioni tra grandi acrobazie ed evoluzioni da mozzare il fiato. Nella nottata italiana sono in programma le qualificazioni e subito dopo scatterà la lotta per le medaglie. La grande favorita della vigilia è Jennie-Lee Burmansson, 15enne svedese in testa alla classifica di Coppa del Mondo e terza agli ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Anton Kushnir il favorito : Domani all’ora di pranzo scatteranno le qualifiche degli aerials maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Atto preliminare per definire quali saranno i ragazzi che il giorno dopo si sfideranno per la conquista delle ambite medaglie. Il grande favorito della vigilia è il micidiale bielorusso Anton Kushnir che cerca di confermarsi Campione Olimpico e che punta al bis dorato anche se in stagione è stato un po’ altalenante. ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Hanna Huskova trionfa negli aerials! La bielorussa batte le cinesi : Hanna Huskova è la nuova Campionessa Olimpica di aerials, disciplina di sci Freestyle. La bielorussa si è imposta a PyeongChang con un autorevole 96.14 e può festeggiare: la 25enne, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo e in stagione capace di vincere la prova di Secret Garden, è stata semplicemente la più brava e soprattutto quella che ha sbagliato di meno in una finale infarcita di errori. Il suo back lay-full-full le ha ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Huskova e Xu si sfidano negli aerials - Orlova ci prova : Domani si assegnerà il titolo degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina dello sci Freestyle incoronerà la nuova Campionessa e alla vigilia doveva essere una lotta aperta tra la cinese Xu Mengtao (argento a Sochi 2014) e la bielorussa Hanna Huskova, cioè le due ragazze che hanno dominato la stagione in Coppa del Mondo. In qualifica, però, è spuntata la russa Alexandra Orlova che ha chiuso al comando: sarà ...

Sci Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexandra Orlova domina le qualifiche di aerials - Huskova e Xu controllano : Si sono disputate le qualificazioni degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il turno preliminare di questa disciplina di sci freestyle ha svelato quali saranno le dodici ragazze che domani si daranno battaglia per le medaglie. Davanti a tutte si trova a sorpresa la russa Alexandra Orlova, ventenne capace di confezionare un superlativo 102.22. Alle sue spalle, però, si fanno vedere minacciose le due grandi favorite ...

Sci Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Xu Mengtao la favorita : Nella notte italiana si disputeranno le qualifiche degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci freestyle regalerà tante emozioni agli appassionati di acrobazie funamboliche. Sulla neve scenderanno 25 ragazze: le prime 6 avanzeranno direttamente alla Finale, poi tutte le altre torneranno nuovamente in gara per conquistare gli altri sei posti a disposizione. La favorita d’obbligo è la cinese Xu ...

Olimpiadi invernali - la squadra svizzera di Freestyle si diverte così. E il video diventa virale : Olimpiadi invernali di Pyeongchang, lo sciatore svizzero Fabian Bösch si cimenta in una nuova disciplina olimpica, questa volta al coperto. Le scale mobili? Perché salirle come tutti i comuni mortali, meglio appendersi al corrimano. I fan trattengono il fiato, mentre Bösch dal suo profilo Instagram ci scherza divertito: “Dopo 20 anni non riesco ancora a capire come funzionano queste cose! Lo sto facendo bene? “ L'articolo Olimpiadi invernali, la ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikael Kingsbury verso l’oro nelle moguls - lotta per le medaglie : Domani martedì 12 febbraio (ore 12.00 italiane) si assegna il titolo delle moguls maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prime medaglie per gli uomini dello sci Freestyle sulle nevi della Corea del Sud e l’oro sembra già essere prenotato dal dominatore: Mikael Kingsbury, ormai prossimo alla conquista dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva, cerca il suo primo trionfo a cinque cerchi dopo che quattro anni fa si dovette ...

