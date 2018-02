Forte terremoto in Messico | magnitudo 7 | 2 la terra trema nella zona Sudovest

Forte scossa di terremoto in Montenegro : ecco i DATI e le MAPPE : 1/4 ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Reggio Calabria - Forte sisma M 3.7 (ore 11 : 20 - 10 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI , 10 febbraio 2018: un forte sisma di magnitudo 3.7 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Reggio Calabria . Scossa anche in provincia di Siracusa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:21:00 GMT)

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia [LIVE] : Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Calabria e Sicilia , principalmente dello Stretto di Messina, alle ore 03:15 circa. L’evento tellurico è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Messina, Cittanova, Reggio di Calabria , Taurianova (dati “Hai Sentito il terremoto “). Si attendono i dati ufficiali INGV. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia ...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Messico - Forte sisma M 5.8 (ore 16 : 30 - 9 febbraio 2018) : Terremoto Oggi , 9 febbraio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Catania, sisma di magnitudo 2.1 a Ragalna. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Forte scossa di terremoto a Taiwan : le vittime salgono a 5 - 88 i dispersi : Si è aggravato il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri Taiwan: 5 le vittime, mentre i feriti sono 254, 88 i dispersi. Nelle ultime ore le squadre di soccorso hanno tratto in salvo un uomo che era rimasto intrappolato in un hotel di Hualien. “Da quello che sappiamo non ci sono italiani coinvolti“: lo ha spiegato il rappresentante dell’ufficio italiano di promozione economica commerciale e ...