Foggia | Kragl | ' Non so cosa stia succedendo | tiro in porta e va dentro'

DIRETTA / Foggia Carpi (risultato live 3-0) info streaming video e tv : doppietta per Kragl! : DIRETTA Foggia Carpi : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Allo Zaccheria i satanelli cercano la quarta vittoria consecutiva in Serie B(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:11:00 GMT)

Serie B - Foggia corsaro a Palermo : Kragl regala i 3 punti a Stroppa. : Un rigore di Nestorovski al 20' del secondo tempo non basta al Palermo per superare il Foggia . Il monday night termina 2-1 per gli ospiti: ci pensano Duhamel e Kragl a ribaltare il punteggio dopo l'...

Foggia clamoroso - preso Kragl dal Crotone e si punta un attaccante da 240 goal in carriera! : Il Foggia è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver preso Scaglia, Zambelli, Tonucci e Greco, il direttore sportivo dei pugliesi, Nember, è pronto a rinforzare ancora la rosa a disposizione di Stroppa. Il club pugliese ha chiuso infatti per l’arrivo di Kragl dal Crotone in prestito e per Bousbiba, atteso per martedì. Per la porta intanto si lavora a Gabriel del Milan. Infine lunedì è in programma una missione per chiudere Mathieu ...