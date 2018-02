: Sparatoria in Florida,il governatore vuole la «testa» del capo dell’Fbi| Foto - Corriere : Sparatoria in Florida,il governatore vuole la «testa» del capo dell’Fbi| Foto - twMec : RT @Corriere: Sparatoria in Florida,il governatore vuole la «testa» del capo dell’Fbi| Foto - enzovcr2 : #governatore della #Florida dichiara: “no #armi ai malati di mente”. Chissà perché, ma a me viene da pensare che ch… -

Rick Scott,della, chiede le dimissioni del direttore Fbi Wray, dopo l'ammissione del Bureau di non aver agito a seguito degli avvertimenti ricevuti sul conto del killer del liceo di Parkland. L'Fbi ha riconosciuto di non aver fatto nulla quando il 5 gennaio una persona vicina all'autore della strage, Nikolas Cruz, contattò gli uffici investigativi per segnalare comportamenti preoccupanti.(Di sabato 17 febbraio 2018)