: Strage in Florida, 'Trump, pezzo di m. le tue preghiere sono inutili'. E il tweet della studentessa diventa virale - repubblica : Strage in Florida, 'Trump, pezzo di m. le tue preghiere sono inutili'. E il tweet della studentessa diventa virale - Capezzone : Dopo tragico episodio #Florida preparatevi a: -pipponi contro possesso armi; -Usa descritti come paese di sparatori… - repubblica : Trump parla della strage in Florida ma non menziona mai le armi. Cruz membro di un gruppo suprematista -

, con la first lady Melania, ha fattonelladella scuola in, presso il Broward Health North Hospital di Pompano Beach, dove ha lodato l'"incredibile lavoro" fatto dai medici e dai servizi di soccorso di cui ha notato la rapidità.: "E' molto triste che qualcosa del genere possa accadere" "Grazie per aver salvato i nostri ragazzi". Lo ha detto la first lady Melania, incontrando le forze dell'ordine insieme con il presidente.(Di sabato 17 febbraio 2018)