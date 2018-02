Fibra ottica ultraveloce | aperti i cantieri nella zona dell' ospedale

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.

Fibra ottica in Italia : dati e previsioni per il 2018 : L’argomento relativo alla Fibra ottica, sia in termini di diffusione che di velocità, rappresenta oggi uno dei più dibattuti. Normale che sia così, visto che si tratta di un tema dal quale dipende l’abbattimento del digital divide in Italia, e la possibilità di sfruttare Internet nel pieno del suo potenziale. Non è comunque un argomento facile da trattare: la penetrazione della Fibra è infatti molto discontinua sul nostro territorio, e varia da ...

Ricerca : il nostro cervello trasmette informazioni luminose come una Fibra ottica : Il nostro cervello trasmette informazioni luminose come una moderna fibra ottica. Questa nuova ipotesi avanzata da un gruppo di Ricercatori italiani, potrebbe contribuire a spiegare il grande salto evolutivo che ha permesso di realizzare le più complesse manifestazioni dell’intelligenza, come la coscienza, la volontà e la memoria. Lo studio è stato recentemente pubblicato su una rivista del gruppo Nature “Scientific Reports”, frutto del lavoro ...

Montone " Il Comune mette in sicurezza le mura del centro storico. Iniziati i lavori per la Fibra ottica dal capoluogo alla zona industriale : (UNWEB) Montone, Il borgo di Montone si rifà il look. A comunicarlo è l'amministrazione comunale, da tempo impegnata sul tema della sicurezza del proprio territorio. In questi giorni sono stati ...

Roma - Raggi : con Fibra ottica Città Eterna sarà smart : Roma, 17 gen. (askanews) 'Stiamo trasformando Roma sempre più in una smart city. Porteremo la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini grazie all'accordo tra Acea e Open Fiber. In primavera inizieranno ...

Open Fiber con Acea a Roma : Fibra ottica in 1 - 2 milioni di case : Acea e Open Fiber hanno firmato nella sede della ex municipalizzata l'accordo per portare la fibra in 1,2 milioni di unità immobiliari a Roma. L'investimento previsto, come ha spiegato Elisabetta Ripa,...

Mafia - a Catania 5 arresti per lavori - su Fibra ottica - con cemento scadente : Gli arrestati, vicini alla cosca Santapaola-Ercolano, imponevano cemtento di pessima qualità nei lavori in fibra ottica "/> Cinque persone vicine alla cosca Santapaola-Ercolano sono state arrestate ...

Copertura Fibra ottica 3fiber Infostrada : città coperte e offerte. : L'evoluzione del momento nel mercato delle telecomunicazioni è senza dubbio la fibra ottica. Gli operatori investono per migliorare le infrastrutture di rete e raggiungere sempre più comuni, offrendo ...

Copertura Fibra ottica Vodafone : città coperte e offerte. : Nel mercato delle telecomunicazioni l'evoluzione del momento è senza dubbio la fibra ottica. Gli operatori investono per migliorare le infrastrutture di rete e raggiungere sempre più comuni, offrendo ...

Anche a Campiglia arriva la Fibra ottica - internet veloce : ... è un contributo significativo allo sviluppo dell'economia locale che aggancia il nostro territorio, con una infrastruttura moderna e veloce, con il resto del mondo e ne migliora il livello di ...

Arriva la lipoemulsione laser a Fibra ottica : addio per sempre al grasso : Da oggi è possibile dire addio al grasso con una tecnica altamente innovativa. Si tratta della lipoemulsione laser a fibra ottica, che permette di andare a distruggere tutti gli accumuli adiposi e, al contempo, di rassodare i tessuti. Un doppio…Continua a leggere →

Come capire se la Fibra ottica arriva fino a casa : La rete in fibra ottica sta registrando una notevole espansione in Italia in questi ultimi mesi. Il numero di utenti …

Palermo. Zen : cablaggio in Fibra ottica ultraveloce dell’istituto Giovanni Falcone : Leoluca Orlando e Franco Bassanini (Open Fiber) hanno inaugurato il cablaggio in fibra ottica ultraveloce dell’istituto comprensivo “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di Palermo. Alla presenza, tra gli altri, del vice sindaco Sergio Marino, degli assessori alla Scuola e all’Innovazione,…Continua a leggere →

Eolo presenta la connessione a 100 mega : 'E' come avere la Fibra ottica' : ...ultimi due anni i servizi e i consumi su internet sono radicalmente cambiati e dall'utilizzo per ricerche o per leggere la posta elettronica si è passati in maniera molto più massiccia allo streaming ...