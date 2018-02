Festa del gatto | ecco come portarlo in volo con voi

In Giappone si celebra la Festa delle bambole - tra mistero - tradizione e cultura : Si avvicina il terzo giorno del terzo mese dell’anno. E, se per la maggior parte di noi il 3 marzo rimane una data come un’altra, priva di qualsiasi significato particolare, nella cultura Giapponese essa riveste un’importanza singolare, almeno per le bambine e per le loro mamme, che si preparano a festeggiare l’Hina Matsuri, ovvero la festa delle bambole. In Giappone, la comune bambola non è un oggetto poi tanto comune come da noi, ma ha un ...

I vari circoli di Hong Kong accolgono la Serata della Festa di Primavera : ... HKFOCA, Wang Qinxian ha affermato che l'intera Serata é stata organizzata in maniera molto adatta, in una combinazione tra il vecchio e nuovo che ha apportato spettacoli graditi agli spettatori di ...

Piacenza - due arresti per il pestaggio del carabiniere durante la maniFestazione : Scattano gli arresti per l’aggressione subita da un carabiniere, lo scorso sabato, durante una corteo a Piacenza. I due manifestanti ritenuti responsabili del pestaggio sono stati fermati da carabinieri e polizia a Pavia e a Torino. Secondo quanto si apprende, la persona arrestata a Pavia sarebbe quella che avrebbe prima sottratto lo scudo al militare e poi lo avrebbe utilizzato per colpirlo più volte. Le indagini avrebbero inoltre ...

8 MARZO : Promozioni speciali nei comprensori sciistici della Valle d'Aosta per festeggiare la Festa della Donna : Un biglietto d'ingresso per accedere alle meraviglie del comprensorio sciistico che regala emozioni e spettacoli unici. Basta recarsi alle biglietterie delle Funivie Piccolo San Bernardo per ...

Festa delle lanterne : rituali e leggende più suggestivi : Le lanterne sono le protagoniste indiscusse della celebre Festa delle lanterne. Esse vengono realizzate con carta colorata, nelle forme più disparate, specie di pasaggi, edifici, personaggi, fiori, uccelli ed animali, in particolare cavalli in corsa. Molto diffuso è il consumo di yuanxiao. Ve ne sono quasi 30 tipi, con ripieni di lazzeruola, pasta di giuggiole, pasta zuccherata di soia rossa, sesamo ecc. Tra le attività ricreative, i percorsi ...

Festa delle lanterne : ecco le sue origini storiche : La Festa delle lanterne è considerato il momento conclusivo dei festeggiamenti dell’anno nuovo in Cina e in molti paesi dell’Estremo Oriente (Corea, Nepal, Bhutan, Mongolia, Giappone ecc). Letteralmente dal significato di “Festa della prima notte” in Cina, in particolare, viene celebrata con sfilate di lanterne. Ma quali sono le sue origini storiche? Secondo la tradizione, nel 180 a.C. l’imperatore Wendi, della dinastia Han Occidentale, sarebbe ...

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una maniFestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Eniac day - la strana Festa per il primo computer della storia : (Foto: wikipedia.org) Nel febbraio del 2011 la città di Filadelfia ha deciso che il 15 febbraio di ogni anno si sarebbe celebrato l’ “Electronic Numerical Integrator And computer (Eniac) Day”, in onore della University of Pennsylvania tra le cui mura nel 1946 è stato creato il primo computer, antesignano di quello che oggi abbiamo sulle nostre scrivanie. Una macchina di 50 tonnellate sviluppata da J. Presper Eckert e John Mauchly, ritenuta ...

Festa della donna 2018 : un viaggio tutto al femminile negli alberghi altoatesini Falkensteiner : Si può avere la consapevolezza di essere donna ogni giorno, ma a volte per celebrare se stesse serve un pretesto. È per questo che la Festa dell’8 marzo 2018 diventa occasione per concedersi un’esperienza speciale tutta la femminile. Magari un viaggio con le amiche di una vita, dalle quali talvolta ci separano distanze geografiche, o con le più vicine, con le quali capita di non trovare il tempo necessario per condividere momenti spensierati ...

Bruxelles - ricevimento delle istituzioni estere cinesi per la Festa di Primavera : ... la Delegazione cinese presso l'Unione europea, l'Ufficio di economia e commercio della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong a Bruxelles e l'Ufficio di economia e commercio della Regione ...

Gli ospiti della Festa di Radio Deejay a Bologna - da Elisa a Tommaso Paradiso e Ligabue : biglietti in prevendita e diretta in tv : Annunciati i primi ospiti della festa di Radio Deejay, in programma l'1 marzo 2018 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna per celebrare il compleanno della Radio, nata l'1 febbraio del 1982. Anche quest'anno torna l'appuntamento con la grande festa di Radio Deejay, ogni anno itinerante in una città diversa (lo scorso anno l'evento si è tenuto a Torino, due anni fa a Roma), che come da tradizione vede sfilare alcuni degli artisti ...

Parov Stelar a Milano nel 2018 per la Festa della Donna : biglietti in prevendita per lo show dell’8 marzo : Parov Stelar a Milano nel 2018 approda all'Alcatraz per festeggiare tutte le donne. Si prospetta quindi una serata di grande divertimento, con un soft drink offerto a tutte le donne maggiorenni che si presenteranno con regolare biglietto d'ingresso. Le dame presenti saranno omaggiate con un Chupito gratis. I biglietti per assistere al concerto di Parov Stelar sono attualmente in prevendita su Vivaticket e TicketOne. Nel primo caso, si può ...

San Valentino : dalle origini della Festa a come trascorrerla in Provincia di Savona : La festa di San Valentino è la festa dedicata agli innamorati. L'originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino. La leggenda vuole che San Valentino sia stato il ...