Federer ' infinito' | a 36 anni torna numero 1 al mondo

Tennis - Roger Federer vince gli Australian Open 2018 : l’infinito palmares del Maestro - 20 Slam in carriera : Roger Federer ha vinto gli Australian Open 2018 sconfiggendo Marin Cilic in una tiratissima finale. Il Maestro si è così imposto per la sesta volta in carriera sul cemento di Melbourne, per la seconda volta in carriera è riuscito a difendere il titolo conquistato l’anno precedente (ci era riuscito nel 2006-2007 quando tornò a vincere dopo l’apoteosi del 2004, poi a seguire anche nel 2010 e nel 2017). Si tratta del ventesimo Slam ...