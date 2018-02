Federer batte Seppi a Rotterdam | finale con Dimitrov

Rotterdam - Seppi batte Medvedev : sfiderà Federer in semifinale : Rotterdam - Andreas Seppi si è guadagnato la possibilità di sfidare il numero 1 del mondo per accedere alla finale del torneo Atp di Rotterdam. L'azzurro, a poche ore dal trionfo che ha permesso a Roger Federer di riconquistare la prima posizione del ranking mondiale, ha avuto ...

Federer - a Rotterdam l'ultimo capolavoro : batte Haase e torna numero 1 del mondo : ... portando a 20 i suoi trionfi nei tornei del Grande Slam, ha definitivamente inquadrato i suoi 15 anni di vittorie per quello che realmente sono: una delle più grandi imprese dello sport di tutti i ...

Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Le combinazioni per superare Nadal in testa al ranking ATP : basta battere Haase : Roger Federer è a un passo dal tornare il numero 1 al mondo. Il Maestro sta per tornare in testa al ranking ATP, è a una sola vittoria dal traguardo: tra lui e la vetta delle classifiche internazionali c’è soltanto l’olandese Robin Haase, suo avversario nei quarti di finale del Torneo di Rotterdam (ATP 500). Allo svizzero basterà vincerà la partita (in programma questa sera, ore 19.30) per superare Rafael Nadal e riprendersi lo ...

Tennis - Rotterdam : esordio vincente per Federer - Seppi batte Zverev : Rotterdam - Debutto senza problemi per Roger Federer nell'ABN AMRO World Tennis Tournament', torneo Atp 500 con un montepremi pari 1.862.925 euro in corso sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Lo ...

Venti volte Federer. Il fenomeno che batte anche il tempo : Tennis, trionfo e lacrime agli Australian Open: Slam n. 20. Cilic piegato 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1: 'Sto vivendo una favola' "Prevedo tempi interessanti", dice Roger Federer con accanto "Norman", ovvero la ...

Federer fatica ma batte Cilic : è lui il re degli Australian Open. 20° Slam per lo svizzero : Il numero due del mondo ci ha messo 3 ore e 3 minuti per avere la meglio sul gigante croato che ci ha provato fino all'ultimo ma senza successo. Per Federer si tratta del successo numero sei agli ...

Australian Open - leggenda Federer : batte Cilic e vince per la sesta volta : ROMA - Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open , conquistando anche il suo ...

Federer sei leggenda! Roger batte Cilic nella finale degli Australian Open : 20° Slam di una carriera celestiale : Il neo n°3 al mondo , da lunedì, , conduce il match ma non capitalizza il doppio fallo di Federer che gli regala la possibilità del break del 6-4. Federer non sbaglia più e il set si allunga fino al ...

Rogerer Federer vince l'Australian Open battendo Marin Cilic : Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera.La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco.

Il tennista che sogna di battere Federer (dopo aver eliminato Djokovic). Storia di Chung : Lo chiamano il professore per via di quegli occhiali che non toglie mai. Soprattutto quando scende in campo e impugna una racchetta. Chung Hyeon, 21 anni, coreano, è la grande sorpresa di questi Australian Open. “Senza gli occhiali vedrei comunque ma non giocherei allo stesso modo”. Fu l’ottico del suo paese a dire ai suoi genitori, quando aveva 7 anni, che osservare con costanza il colore verde, quello delle recinzioni ...

Federer batte Berdych col recupero di dritto che fa impazzire il pubblico : Ancora superbo Roger Federer agli Australian Open in corso a Melbourne. Lo svizzero raggiunge la semifinale del torneo battendo il ceco Tomas Berdych 76 63 64 in una partita che ha visto il pubblico ...

VIDEO Roger Federer batte Tomas Berdych e vola in semifinale agli Australian Open! Gli highlights della partita : Roger Federer ha sconfitto Tomas Berdych per 3-0 e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2018. Il Maestro è il grande favorito per la conquista del primo Slam della stagione dopo il ritiro di Rafael Nadal. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita vinta oggi contro il ceco. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Rafter : "Mi fa piacere vedere Federer continuare a battere record" : Lo fui, ma nel primo set fu troppo bravo' - ha detto l'ex numero 1 del mondo australiano al The Weekend Australian . Il match poi terminò con la vittoria di Rafter, 5-7 6-3 6-0 6-2, così come gli ...