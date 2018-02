FA Cup | Huddersfield-Manchester United 0-2 | doppietta di Lukaku Risultati | gol e

Probabili Formazioni Huddersfield Town-Manchester United - FA Cup 17-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield-Manchester United, FA Cup 2017/2018, Ore 18.30: Tanti infortuni nei padroni di casa, nei Red Devils spazio alle seconde linee. Il sabato di FA Cup, valevole per il 5° turno, vede andare in scena la sfida al John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield e il Manchester United. Padroni di casa che vengono dal ritorno alla vittoria in Premier League dopo ben 5 giornate, ai ...