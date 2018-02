Eva Henger vs Francesco Monte Quando è cambiato? Dopo che ha preso la

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

Eva Henger - nuova provocazione : 'Se Monte torna sull'Isola voglio farlo anche io' : Eva Henger continua a ribadire la sua versione dei fatti sul canna-gate dell'Isola dei famosi. L'ex pornodiva ha detto di non avere alcuna intenzione di ritrattare quello che ha detto, è disposta a ...

Eva Henger - nuova rivelazione su Francesco Monte : 'Dopo la fine del GF è andato da Cecilia. Non hanno fatto l'amore - però…' : Eva Henger continua a parlare di Francesco Monte e lo fa con Alfonso Signorini a 'Casa Sigorini'. L'ex pornostar parla del canna gate scoppiato sull'Isola dei Famosi, ma svela anche dei dettagli che ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Eva Henger - Striscia La Notizia/ Canna-gate - la querelle con Francesco Monte continua : "smentito" Mattino 5 : Eva Henger non chiede scusa a Francesco Monte: la showgirl ungherese ha confermato a Striscia la Notizia di aver detto la verità ossia che l'ex tronista ha consumato marijuana.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:00:00 GMT)