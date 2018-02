Eurotour | in Oman trio al comando | tiene Manassero

Eurotour : in Oman Matthieu Pavon leader - Manassero nono : Roma, 16 feb. , askanews, Matteo Manassero, nono con 139 , 68 71, -5, colpi, si è mantenuto in alta classifica nel NBO Oman Open , European Tour, sul percorso dell'Al Mouj Golf , par 72, , a Muscat in ...