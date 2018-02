Esce fuori strada dopo un malore | muore all' arrivo in ospedale

“Signora - è incinta”. Ha solo 11 anni - la sua pancia crEsce e ha dolori fortissimi. La madre è preoccupata e non crede ai dottori (e fa bene). Dopo i controlli viene fuori la diagnosi : “Una sentenza di morte” : Una malattia che le stava devastando la vita e che i genitori non riuscivano a comprendere. L’esistenza di Cherish-Rose Lavelle di appena 11 anni stava per finire in modo tragico e assurdo. I fatti si sono svolti nel Queensland, in Australia. La ragazzina aveva la pancia molto gonfia, così tanto che i medici erano convinti che fosse incinta. Poi, Dopo i dovuti controlli, hanno invece scoperto che ne suo addome si annidava un tumore di 10 ...

Perde il controllo della moto ed Esce fuori strada : grave un centauro : MELENDUGNO - Perde il controllo della moto, sbanda ed esce fuori strada: gravemente ferito un centauro. E' accaduto nel pomeriggio, sulla strada che collega Melendugno a San Foca. Un 24enne di ...

“Hey - ma…” Sanremo - avete fatto caso alle mani di Michelle Hunziker? Un ‘dettaglio’ non proprio di poco conto che Esce fuori solo adesso - dopo uno studio attento : Sanremo 2018, occhi puntati sul look di Michelle Hunziker anche, ovviamente, nella seconda serata del Festival. E chi ha apprezzato la scelta del debutto, non sarà rimasto deluso dagli altri abiti pensati e realizzati per la svizzera dall’amica stilista Alberta Ferretti. Curiosità: Michelle si era già affidata alla Ferretti nel 2007, sempre all’Ariston. Trionfo di luce e di colore (a parte un classico nero sfoggiato verso la fine ...

“Ora sappiamo il suo nome e perché lo ha fatto”. Sanremo : svelata l’identità del contestatore. Un’incursione improvvisa ha messo tutti in allarme - l’uomo è stato subito stoppato - ma adesso Esce fuori la ragione che lo ha spinto a tanto : L’invasione di palco avvenuta durante la prima serata del Festival di Sanremo ha sorpreso tutti. certo, non è la prima volta che accade, ma ogni nuova occasione crea parecchi scompiglio. Dopo che per un giorno intero tutti si sono chiesti chi fosse il contestatore che ha interrotto l’intervento di Fiorello, ora arriva il suo nome e la sua storia. Si tratta di Giovanni Civita, un disoccupato sanremese di 52 anni. Al momento, le sue ...

“Siamo molto preoccupati per Eva”. Il dramma della Henger al ritorno dall’Honduras. A Domenica Live in piena diretta Esce fuori tutto quello che sta accadendo. L’ex naufraga è apparsa in queste condizioni : grande apprensione : Tempi difficili all’isola dei Famosi, soprattutto per alcuni naufraghi che non se la stanno vedendo bene. Tra questi c’è anche Eva Henger che ha da poco fatto la sua rivelazione sul presunto utilizzo da parte di Francesco Monte di sostanza stupefacenti. La cosa ha naturalmente alzato un polverone inaudito e le conseguenze sono ancora molte. L’ex naufraga ha da poco fatto rientro in Italia a seguito dell’eliminazione ...

Ripreso un Ufo che fuoriEsce dal Cratere Aristarchus sulla Luna : Ripreso un Ufo che fuoriesce dal Cratere Aristarchus sulla Luna Il Cratere Aristarchus ha un fitto alone di mistero, in particolare, avvolge un luogo sospetto e “molto vicino” al nostro pianeta che ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi degli U.F.O., i fantomatici dischi volanti con cui gli extraterrestri verrebbero a fare dei sopralluoghi sul nostro pianeta. Le coordinate sono quelle della Luna ...

Roma - treno Esce fuori dai binari a Termini - i sindacati : 'In 6 mesi 5 deragliamenti' : Probabilmente aveva ragione Assoutenti, l'associazione dei consumatori che raggruppa i comitati dei pendolari, a chiedere un piano straordinario di controlli da parte di Fs e Rfi. Con verifiche a ...

Milano - autista di bus fuori servizio litiga con adolEscenti e ne accoltella uno : autista Atm denunciato per lesioni e sospeso. Il battibecco è nato sul mezzo quando un gruppo di giovani è salito a bordo e ha urtato l'uomo

Incidente sulla neve : perde il controllo degli sci - Esce fuori pista e muore : Tragedia sulle piste da sci. Un giovane di 31 anni, Giovanni Bonaventura, ingegnere torinese originario di Enna, è morto dopo aver perso il controllo degli sci, forse a causa dell'elevata velocità. Bonaventura...

