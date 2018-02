Empoli Parma Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Empoli-Parma Serie B 17-02-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Parma, 26^ giornata di Serie B, 17-02-2018 Empoli-Parma, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B, si annuncia come una delle sfide più belle ed intriganti di giornata, perché vede di fronte due squadra dall’alto tasso tecnico, che puntano alla promozione nella massima Serie. L’Empoli, padrone di casa, arriva a questa partita con il morale alle stelle. Oltre al primo posto in ...