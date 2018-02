Elezioni | Valente | Pd | | ' Mai con Lega o M5S'

Elezioni - nel Pd scoppia il caso deroghe : “Giachetti e Valente hanno doppio incarico. Rinuncino o niente candidatura” : Il dibattito sulle deroghe che permetteranno ai “big” di candidarsi in Parlamento infiamma in queste ore il Partito democratico, specialmente a Roma. Dopo aver superato il vincolo dell’articolo 21, comma 3, dello statuto dem per premier, ministri e vecchi segretari, il Nazareno ora deve studiare un modo per arginare il comma 6 dello stesso articolo, ovvero quello che prevede “l’incompatibilità tra il ruolo di parlamentare nazionale e la carica ...