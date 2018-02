Elezioni | si voterà così Video il voto disgiunto non c’è più  Ecco la scheda | come

Elezioni 2018 : come voteranno gli italiani secondo i social network : Fino al 4 marzo, ogni giorno ascolteremo il sentiment dei social network per capire in che direzione si muove il paese sul voto alle Elezioni

Elezioni - mai così tanti italiani voteranno all'estero : "Specchio della nuova emigrazione" : La nuova emigrazione italiana si riflette anche sulle Elezioni del prossimo 4 marzo, dove gli iscritti all'anagrafe...

Elezioni Figc - le votazioni live : Sibilia e Gravina al ballottaggio - ma l’AIC non voterà : A Fiumicino sta andando in scena l’assemblea elettiva della Figc per il nuovo presidente. Tre sono i candidati: Damiano Tommasi (presidente dell’Aic), Gabriele Gravina (presidente della Lega Pro) e Cosimo Sibilia (presidente della Lnd). Fumata nera al primo scrutinio: Sibilia dei tre candidati è quello che ha raggiunto le maggiori preferenze con 200.59 (pari al […] L'articolo Elezioni Figc, le votazioni live: Sibilia e Gravina ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Astensione Under-25 : un giovane su due non voterà il 4 marzo : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 GMT)

Elezioni Figc - Nicchi : 'Con tre candidati - l'AIA al primo turno non voterà' : "Spero che entro il 29 gennaio (data fissata per le Elezioni del nuovo presidente Figc ndr) i tre candidati (Sibilia, Gravina e Tommasi) usino la loro intelligenza per arrivare ad una soluzione ...

Elezioni - il 4 marzo si voterà anche in Lazio e Lombardia : Non sarà un vero e proprio Election Day, ma poco ci manca. Il Viminale ha disposto che il 4 marzo, oltre a votare per il rinnovo del parlamento, si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo dei Consigli ...