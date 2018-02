Elezioni per il Senato | il fac-simile della scheda elettorale per il Rosatellum

Elezioni - i Giovani del Pd 'Più lavoro - innovazione e stop a un partito che solleva temi senza alcun interesse per noi' : Il tutto a discapito di una generazione che si vede rallenatata non solo nell'ingresso al mondo del lavoro, ma nella possibilità di costruirsi una vita indipendente e autonoma. E ancora, l'idea dei ...

Elezioni - Di Battista vs Merlino : “Che differenza c’è tra M5s e Pd? Lei è troppo intelligente per non capirla” : Battibecco vivace nella trasmissione L’Aria che Tira(La7) tra la sua conduttrice, Myrta Merlino, e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il botta e risposta nasce da una domanda della giornalista, che, citando una inchiesta di Panorama, chiede al parlamentare dove sia andato nello scorso agosto con 1.021 euro di spese di viaggio, quando non c’era attività parlamentare. “Davvero mi sta facendo questa ...

Elezioni - ‘assunzioni nella pubblica amministrazione’ : la stessa ricetta per il Sud da 150 anni : nella partita elettorale, assi nella manica da tavolo verde quando al verde si rischia di restare, spunta una carta scolorita. La gioca Andrea Orlando (Pd): “100.000 assunzioni nella pubblica amministrazione del Sud Italia”. Un rilancio sufficiente a ribadire che per il Sud non c’è mai stato un piano diverso dal farne un enorme ufficio di collocamento. Pazienza se la Sicilia ha tanti dirigenti quanto quelli di quindici Regioni, tanti dipendenti ...

Elezioni : Lupi - nostra proposta fondamentale per vincere : Milano, 17 feb. (AdnKronos) – – “Trovo assurdo discutere su cosa accadra’ dopo il voto: larghe intese o alchimie varie. Noi stiamo chiedendo ai cittadini di votarci per poter governare, e farlo bene: il ruolo della proposta di NcI-Udc sara’ fondamentale per raggiungere questo importante risultato: si vince sempre al centro, e’ bene ricordarlo”. Così Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con ...

Elezioni - perché dopo decenni di ‘fregature’ crediamo ancora alle promesse da quattro soldi : di Francesco D’Alfonso Più ci avviciniamo alle Elezioni e più i politici le sparano grosse quanto a promesse elettorali. Nelle prossime settimane ci diranno addirittura che, se li votiamo, ci regaleranno un “Paese nuovo”. Beh, in effetti forse è meglio di no. Questo lo hanno già fatto: grazie alla loro operosa attività, ogni anno centinaia di migliaia di italiani se ne vanno dall’Italia in cerca di miglior fortuna. Meglio non sbilanciarsi ...

Elezioni - fece 32 mesi di carcere per traffico d’armi e terrorismo. Ex deputato Fi ricandidato all’Estero (da autonomo) : Coming back, a volte tornano. Tra le candidature sorprendenti della tornata elettorale 2018 spicca senz’altro quella dell’ex deputato messinese Massimo Romagnoli, circoscrizione estero, che agli elettori italiani si ripropone con quello slogan: “Coming back”. In effetti Romagnoli, imprenditore e politico, torna da molto lontano: dal carcere di Manhattan. Torna e si candida dopo 32 mesi di detenzione per traffico di armi e terrorismo ...

Elezioni - Gentiloni : “Creeremo condizioni per un governo stabile. Il Pd ne sarà il pilastro” : “Smettiamola di utilizzare i giorni tra il 16 febbraio e il 4 marzo come se fossimo già a metà marzo e a discutere di quello che si dovrà fare allora, come se il voto dei cittadini fosse una pratica burocratica, perché non è così”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ad una iniziativa elettorale del Pd romano insieme a Francesco Rutelli e Carlo Calenda. Gentiloni ha detto che occorre “una seconda stagione di riforme per ...

Elezioni 2018 - il «Patto di San Valentino» e i cartelli di Boldrini : la campagna elettorale per immagini : Il viaggio verso la tornata elettorale delle Politiche scorre senza particolari squilli: i momenti salienti si registrano in tv (pochi senza confronti tra big) e sui social network

Elezioni - tutti i sondaggi per le regionali : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Elezioni - ecco la scheda per il voto del 4 marzo : La nuova legge elettorale è complessa ma votare sarà semplicissimo: basterà fare una sola croce. Il 4 marzo riceveremo due schede (tre per chi vota in Lazio e Lomabrdia, dove...

Elezioni - per i Verdi la Flat tax è un grande regalo ai politici : “Ecco quanto ci guadagnano Berlusconi e Salvini” : La Flat tax promessa e sbandierata dal centrodestra di Berlusconi, Salvini e Meloni? “Una sòla per gli italiani”, secondo il leader dei Verdi e candidato della lista Insieme al Senato, Angelo Bonelli. Il motivo? Più che gli italiani, secondo le simulazioni della lista alleata del Pd, a risparmiare sulle tasse sarebbero gli stessi leader di Forza Italia e Lega, così come altri parlamentari del centrodestra. Secondo Bonelli, con ...

Elezioni - Minniti : ‘Governo di unità nazionale? Sì se c’è il Pd’. Orlando : ‘Impercorribile - noi alternativi alla destra’ : “Farei parte di un governo di unità nazionale? Assolutamente sì, purché ci fosse anche il mio partito”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti ha risposto a una domanda a Porta a Porta sottolineando poi che “ora siamo in piena competizione elettorale, ma dal 5 marzo la partita è nelle mani solide ed equilibrate del presidente della Repubblica e spetterà a lui dare una soluzione alle grandi questioni che si porranno”. ...

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per Elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.

Elezioni : Vendola a Bari e Molfetta per Leu : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Nichi Vendola sarà impegnato domani venerdì 16 febbraio e sabato 17 febbraio 2018 in alcune iniziative pubbliche di Liberi e Uguali in Puglia. Domani venerdì 16 febbraio sarà ad Altamura con il candidato Salvatore Lospalluto alle ore 19 in piazza Resistenza c/o il Gal Terre di Murgia, Sala Tommaso Fiore. Sabato sarà a Bari alle ore 18 presso l’Hotel Excelsior in via Petroni con i candidati Michele Laforgia ...