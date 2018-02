Elezioni | i Giovani del Pd ' Più lavoro | innovazione e stop a un partito che solleva temi

Elezioni 2018 - sondaggio Quorum : i giovani al primo voto scelgono M5S - : Nell'analisi per Sky TG24 sulle intenzioni per le urne dei nuovi elettori, i Cinque Stelle sono la prima scelta alla Camera e al Senato. Le priorità sono le proposte sul lavoro. LO SPECIALE

7 giovani su 10 non andranno a votare alle Elezioni. Ecco perché la politica ha smesso di rappresentare il futuro del Paese : Al di là dei dati, sono molte, forse troppe, le esigenze legate a questa generazione cui la politica non ha saputo dare risposta " spesso senza nemmeno porsi il problema di farlo. Fiducia nelle ...

Elezioni/ Solo il 35% di giovani sceglie un partito - e la maggioranza guarda a M5s : Il 40% dei giovani è lontano dalla politica e Solo il 35% aderisce ad una delle forze in campo. E la maggioranza di questi preferisce M5s.

SONDAGGI Elezioni 2018/ I giovani chi votano? Bene M5s - malissimo Renzi e il centrodestra.. : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, Bene M5s e malissimo Renzi. Centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 02:15:00 GMT)

Tra i giovani anti Putin che sognano Elezioni libere “Boicotteremo le urne” : Il giovane popolo di Aleksey Navalny torna in piazza contro Vladimir Putin. Ieri, in decine di città della Russia, migliaia di persone hanno protestato contro l’esclusione del loro beniamino dalle presidenziali. ...

Famiglia - giovani - lavoro - integrazione : le Elezioni e i punti cardine della Curia : ... da noi considerate prioritarie, contribuendo così a definire una politica industriale, energetica, infrastrutturale volta a generare una diversa economia: • Qualità del terreno e dell'aria, in ...

Alle prossime Elezioni diamo voce ai giovani : Nello scorso fine settimana e in vista delle elezioni politiche il Forum Nazionale dei giovani, l'unica piattaforma rappresentante oltre quattro milioni di giovani e che ho l'onore di presiedere da più di due anni, ha offerto all'intero Paese un contributo di merito promuovendo gli "Stati generali delle politiche giovanili".Uno sforzo, il nostro, motivato dalla consapevolezza di dover rappresentare la nostra generazione confrontandoci ...

Elezioni/ 47% di giovani astenuti - il risentimento della 'generazione scomparsa' : Crescono i segnali di astensionismo: è la coscienza di un profondo scoraggiamento verso un degrado generale. SALVATORE ABBRUZZESE.

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

La disoccupazione giovanile in Italia è un problema strutturale. Urgono interventi di cui si parla poco in questa campagna elettorale, spiega DARIO ODIFREDDI

Elezioni - Muroni e Bersani (LeU) : “La nostra priorità? Eliminare i contratti precari per i giovani” : “Chi ha di più deve dare di più”. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e nuova coordinatrice della campagna elettorale di ‘Liberti e Uguali‘, arrivando all’Hotel Ergife a Roma per l’assemblea nazionale di LeU. E Pier Luigi Bersani, dopo un commento sull’editoriale dell’Economista per il quale Berlusconi non è più ‘unfit’ ma anzi ‘argine ai populisti’, ...

Elezioni politiche - tra i giovani vince la sfiducia : sette su dieci non andranno alle urne : Chi si occupa di sondaggi per professione non è molto ottimista sulla partecipazione dei giovani alle prossime Elezioni politiche. Se poi guardano con la lente di ingrandimento ai giovanissimi, ai quei diciottenni che avranno il diritto a recarsi alle urne per la prima volta, le possibilità di una loro partecipazione si assottiglia ulteriormente. ...