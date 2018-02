Elezioni | Di Battista vs Merlino | “Che differenza c’è tra M5s e Pd? Lei è troppo

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...

Elezioni - Giannini vs Di Battista : “Come le viene in mente di non candidarsi nel M5s?”. “Sono affari miei” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Dopo un primo battibecco sull’amministrazione Raggi, Di Battista spiega le ragioni per cui non si candida per il secondo mandato: “Ho deciso di fare altro e non per scelte politiche o calcoli elettorali, ma perché a giugno voglio partire con la mia famiglia da San Francisco, scendere per l’Oceano ...

Elezioni - Di Pietro : “Non voterò centrosinistra. Berlusconi querela Di Battista? Glielo sconsiglio” : “Chi voterò alle Elezioni? Questo me lo tengo per me, ma non voterò certamente il centrosinistra. Sono dell’area del centrosinistra, sono tra i fondatori dell’Ulivo. Ma questo centrosinistra non lo voto”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, che spiega: “Dal 5 marzo, però, vorrei contribuire a ricostruire il centrosinistra. Come potrei, tra l’altro, votare il Pd? Per sposarsi ...

Elezioni : Di Battista - su Berlusconi e mafia - sinistra e Salvini muti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La sedicente sinistra dove sta? Perché non hanno fatto loro quel che abbiamo fatto noi ieri ad Arcore? E Salvini cosa dice? Parla di legalità, ma poi va a braccetto con chi ha pagato la mafia!”. Così su Facebook Alessandro Di Battista commenta l’evento di ieri ad Arcore, quando in piazza ha letto passaggi della sentenza di condanna in via definitiva a Marcello Dell’Utri, nella quale è ...

Elezioni - Di Battista : “Berlusconi ha pagato la mafia. Dovrebbe stare in carcere”. “Lo querelo”. “È la verità” : Hanno letto la sentenza definitiva di Marcello Dell’Utri. Quella con cui la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva il fondatore di Forza Italia a sette anni di carcere per concorso esterno a Cosa nostra. E lo hanno fatto a duecento metri da villa San Martino, ad Arcore. Cioè la casa di Silvio Berlusconi, che di Forza Italia è il leader e di Dell’Utri l’amico fraterno. Vanno all’attacco dell’ex premier ...

Elezioni - Di Battista : “Nei prossimi giorni comunicheremo squadra di Governo - io non ne farò parte” : “Quando Luigi Di Maio nei prossimi giorni comunicherà la squadra di Governo io non ne farò parte”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a margine di un comizio elettorale organizzato ad Aosta a sostegno dei candidati alle Elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. “Berlusconi? Lancia certi messaggi, parla di Ponte dello stretto, sta parlando direttamente alla Mafia, parla a una parte di Paese che evidentemente pensa che ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Elezioni - Di Battista : “Italiani? Li vedo molto rincoglioniti. Faranno polemica ma è così” : “Io non lo so, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti. Ora Faranno polemica, ma è la verità: è un popolo strano. Io potrei anche alzare il telefono e chiamare Calenda, ma a che serve?”. Così il deputato uscente M5S Alessandro Di Battista ai cancelli dell’Embraco a Riva di Chieri (Torino), la fabbrica che ha annunciato 500 licenziamenti. L'articolo Elezioni, Di Battista: “Italiani? Li vedo molto rincoglioniti. Faranno ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...

Elezioni - il candidato M5s fotografato con Spada paga 7 euro al mese di affitto al comune. Di Battista : “Bisogna indagare” : Sette euro e settantacinque centesimi al mese. Novantatré euro all’anno. È l’affitto pagato da Emanuele Dessì per una casa popolare di proprietà dell’Ater. Finisce nuovamente al centro delle polemiche il candidato del Movimento 5 stelle al Senato. Titolare di un posto nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, Dessì è l’aspirante senatore ritratto in palestra con Domenico Spada, il pugile cugino di Roberto, ...

Elezioni - Di Battista (M5S) : “Minoranza Pd si lamenta? Hanno leccato sederi per 5 anni. Prenderanno tante sberle” : “Andrò in tour pure a Bolzano, per informarli su alcuni loro candidati. Mi fanno ridere quelli della minoranza Pd: Hanno leccato il… per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori. Sono felice che certa gente non torni in Parlamento. Per quanto riguarda invece i candidati che presenteremo oggi, sono tutte persone di alto profilo. Sono felice che ci ...

Elezioni : Di Battista - Di Maio all'altezza sfida - io disinteressato a poltrone : Facebook Twitter tweet Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Sono contento che Luigi si sia preso questa grande responsabilità, è all'altezza. Io anche me la prendo perché continuo a fare politica al di fuori dal palazzo, la poltrona non mi ha mai affascinato". Così Alessandro Di Battista, del M5S, ospite de L'Aria che tira su La7.

Grillo pronto a sostituire Di Maio con Di Battista dopo le Elezioni? Video : Secondo tutti gli ultimi sondaggi il M5S è nettamente il primo movimento politico in Italia [Video], con percentuali che oscillano tra il 27 e il 29% dei potenziali consensi. Ma al M5S rappresentato dal candidato premier Luigi #Di Maio non bastera' vincere le elezioni di marzo per ottenere l’incarico di governo ed entrare a Palazzo Chigi. Di Maio dovrebbe ottenere per forza lo prescrive la legge il voto di fiducia delle due camere, ma il divieto ...