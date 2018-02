Elezioni | Boccia | Prodi rafforza coalizione centrosinistra

Elezioni - Boccia : non smontare le riforme che vanno bene : Verona, 16 feb. , askanews, Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiede alla politica di 'non smontare le cose che vanno bene'. Concludendo le Assise generali, Boccia ha ricordato che ...

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smontare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smontare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, La campagna elettorale è 'tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso'. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ...

Congresso annuale Assiom Forex - il presidente di Confindustria Boccia alle Elezioni tifa Pd : Serve una finanza che sia attenta all'economia reale e anche ponte di collegamento con la crescita del Paese ed elemento di innovazione: che faccia insomma del nostro Paese un'area ad alta vocazione ...

Ue - Boccia : debolezze post-Elezioni non depotenzino Italia : Verona, 10 feb. , askanews, - Le eventuali "debolezze" politiche create dalle elezioni del 4 marzo non devono depotenziare il ruolo dell'Italia in Europa. Lo ha affermato il presidente di ...

Ue - Boccia : debolezze post-Elezioni non depotenzino Italia : Verona, 10 feb. , askanews, Le eventuali 'debolezze' politiche create dalle elezioni del 4 marzo non devono depotenziare il ruolo dell'Italia in Europa. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Larghe Intese - ma quali? Renzi-Leu al 45% - bocciato patto ‘Nazareno 2.0’ : Sondaggi politici elettorali,campagna verso le Elezioni 2018: governo Larghe Intese, ma quali? Renzi-Grasso al 45%, bocciato patto Nazareno Pd-Berlusconi. Tutte le analisi(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:11:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto senza maggioranza : Governo tecnico ‘alla Monti’ bocciato dal 55% degli elettori : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%. Intenzioni di Voto su coalizioni nazionali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Elezioni : due imprenditori su tre bocciano i programmi - rischio astensione. Fisco tra le priorità richieste : Una situazione di incertezza che blocca anche l'economia: il 36%, infatti, segnala di voler rimandare a dopo le Elezioni la decisione se procedere o meno con gli investimenti già programmati. È ...

Elezioni - prima scrematura del Viminale : ammesso 75 simboli su 103. Tra i bocciati La Margherita - in sospeso Dc e Msi : La carica dei 103 viene sfoltita, almeno un po’. Neanche troppo, a dire la verità. Al momento gli ammessi sono 75, ma nelle prossime quarantott’ore potrebbero essere 19 in più. Perché la prima scrematura del ministero dell’Interno ha già bocciato in via definitiva solo 9 degli oltre cento simboli presentati per le Elezioni politiche del prossimo 4 marzo: la corsa si ferma per carenza documentale. Loro, certamente, non potranno ...

Elezioni - prima scrematura del Viminale : bocciati nove dei 103 simboli presentati. Già ammessi in 75 - rimandati in 19 : La carica dei 103 viene sfoltita, almeno un po’. Neanche troppo, a dire la verità. Al momento gli ammessi sono 75, ma nelle prossime quarantott’ore potrebbero essere 19 in più. Perché la prima scrematura del ministero dell’Interno ha già bocciato in via definitiva solo 9 degli oltre cento simboli presentati per le Elezioni politiche del prossimo 4 marzo: la corsa si ferma per carenza documentale. Loro, certamente, non potranno ...

Elezioni - Boccia : Pd alla ricerca identità perduta - spero la trovi : Roma, 19 gen. (askanews) 'Il Pd è alla ricerca dell'indentità perduta, speriamo che la trovi'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di 'Un Giorno da Pecora' in onda su ...

Elezioni - Boccia : Confindustria si fida di un governo di competenti : Roma, 19 gen. (askanews) 'Confindustria si fida di un governo di competenti'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di 'Un Giorno da Pecora' in onda su Rai Radio1, ...

Elezioni - Boccia : Pd alla ricerca identità perduta - spero la trovi : Roma, 19 gen. (askanews) - "Il Pd è alla ricerca dell'indentità perduta, speriamo che la trovi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di "Un Giorno da Pecora" in onda su ...