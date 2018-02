Elezioni 2018 | pari diritti su adozioni e genitorialità delle coppie gay | l’appello al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2018) di Roberto Claudio Sormani* La campagna elettorale ci sta disorientando: mancano ancorabasilari e c’è perfino chi minaccia di togliere quelli che abbiamo conquistato dopo trent’anni di lotte. Che fare? Aspettare tempi migliori o reclamare subito tutto quello che ci chiede il cuore? Noi di Wake Up Italia non abbiamo dubbi: ci uniamo al movimento LGBT+ italiano chiedendo il pieno riconoscimento dellagay e lesbiche e l’accessotario all’adozione. Una battaglia che si scontra con pregiudizi odiosi e difficili da sradicare, e proprio per questo più urgente: non possiamo aspettare altri trent’anni! Anche noi italiani all’estero siamo coinvolti: in mancanza di una riformae dellaci sono bambini che non possono tornare in Italia. La Brexit che incombe aggiunge preoccupazioni. Chi ci vuole rappresentare in Parlamento deve ...