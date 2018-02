Ecco le urgenze che gli italiani chiedono alla politica | al primo posto c' è il lavoro

ilgiornale

(Di sabato 17 febbraio 2018) Inondati dai sondaggi, che per due settimane ci daranno tregua per il "silenzio elettorale" prima del voto del 4 marzo, è interessante dare un'occhiata alle richieste dei cittadini. La prima preoccupazione è il, con il contrastodisoccupazione e al precariato e le politiche a favore dell'inserimento dei giovani. Il dato emerge da una ricerca di Nomisma, "Il Manifesto degli. Le priorità di intervento richieste". Una carrellata davvero molto interessante, soprattutto se confrontata con i programmi e le promesse fatte dai partiti impegnati in campagna elettorale. Come si legge sul Quotidiano nazionale sono due mondi (elettori e partiti) che faticano a incontrarsi. "La classe- ricordano i ricercatori - riesce poco a farsi autenticamente interprete delle esigenze dei ...