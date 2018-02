“Ecco come andò davvero a Uomini e Donne” Giorgio Mastrota al veleno | il re delle

“Ecco come chiameranno il terzo royal baby”. William e Kate - le voci corrono. Manca poco al lieto evento ormai e - matrimonio di Harry e Meghan a parte - occhi puntati sul parto della duchessina. E sul nascituro - ovviamente… : Tutti concentrati sul matrimonio dell’anno, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle. E allora sotto coi pettegolezzi, le voci, le indiscrezioni che, ci scommettiamo, saranno infiniti da qui al prossimo 19 maggio, giorno dell’evento. evento per cui, è ovvio e comprensibile, c’è grande attesa, anche perché si preannuncia fuori dagli schemi. Meghan, è ormai roba nota, non deve avere un bel rapporto con il ...

Fiorentina-Juve si avvicina - Astori suona la carica : “Ecco come dobbiamo affrontarli” : La 24^ giornata si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus. Al ‘Franchi’ andrà in scena una sfida da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. Intervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano viola, Davide Astori, ha voluto suonare la carica: “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli. Quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. La Juve è una ...

Frey riparte dal Venenzia e non risparmia un duro attacco al Chievo : “Ecco come sono stato trattato” : Dopo nove anni e mezzo al Chievo Verona, Nicolas Frey nel mercato di gennaio appena concluso si è trasferito al Venezia in Serie B. A margine della conferenza stampa con i lagunari, però, il difensore classe ’88 non ha risparmiato un duro attacco ai clivensi spiegando i motivi che lo hanno spinto all’addio: “Dopo tutti questi anni non pensavo di meritare un trattamento simile dal Chievo, non potevo partecipare alle cene, non potevo ...

“Ecco come è guarito”. Bimbo di quattro anni salvato dalla leucemia. Una nuova speranza per tutti i malati : Terapia genica contro i tumori, una realtà concreta anche in Italia e anche per i pazienti più piccoli. Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il cancro è il lavoro che hanno fatto i medici e i ricercatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con un bambino di 4 anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario alle terapie convenzionali. Si tratta ...

Sesso col professore di latino a scuola : “Ecco come mi ha sedotta - sono stata il suo giocattolino” : Margherita, nome di fantasia, ha 32 anni, vive a Roma, è sposata ed ha figlia. Ha raccontato la sua esperienza a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori di ECG, programma in onda su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La donna, quando andava al liceo, all’età di 17 anni ha avuto una relazione con un suo professore di latino: “All’epoca mi sentivo la più furba del mondo per ...

Roma - Dzeko non si fa distrarre dalle voci - Di Francesco svela : “Ecco come sta vivendo questo caos” : “Dzeko domani giochera’ dal primo minuto, e’ motivatissimo, ha voglia di far bene, mi auguro che possa essere determinante come lo e’ stato in tante altre partite”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa dell’Inter. L’attaccante bosdniaco e’ stato al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni, il Chelsea vuole ...

La Roma non smobilita - Monchi è una furia : “Ecco come stanno le cose sul mercato!” : Il ds della Roma Monchi quest’oggi ha voluto aprire la conferenza stampa giallorossa, con un monologo, senza domande, chiarendo al meglio la situazione in casa Romanista. “Voglio parlare direttamente ai tifosi in italiano. Siamo costretti a fare chiarezza. Da molti giorni la Roma viene descritta sui giornali come una società in smobilitazione, addirittura ho letto che stiamo cedendo giocatori a loro insaputa. Si tratta di una ricostruzione ...

Droga dello stupro nel cocktail/ Milano - 23enne narcotizzata : Cnr - “Ecco come funziona l’ecstasi liquida” : Droga dello stupro nel cocktail: il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, "perchè l'hanno fatto?". Ghb, benzodiazepine e altri "metodi" usati(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Kolarov ed il caso-Nainggolan : “Ecco come fare a dimenticare tutto” : “Sinceramente sapevo quanto posso dare, non avevo dubbi sulle mie qualita’. La squadra ed il mister mi hanno aiutato, ma avevo il vantaggio di conoscere il calcio italiano e la lingue: e’ stato piu’ facile inserirmi nello spogliatoio. Sarei pero’ piu’ soddisfatto se avessimo 4-5 punti in piu’ in classifica”. Miglior difensore del campionato dopo il girone d’andata, Aleksandar Kolarov ...

Elena Santarelli parla di nuovo del figlio malato : “Ecco come l’ho scoperto” : come sta il figlio di Elena Santarelli? News e ultime dichiarazioni Elena Santarelli è tornata a parlare del figlio malato. Il piccolo Giacomo, che ha soli 8 anni, è ricoverato da settimane al Bambino Gesù di Roma a causa di un serio problema di salute. La moglie di Bernardo Corradi ha comunicato la situazione ai […] L'articolo Elena Santarelli parla di nuovo del figlio malato: “Ecco come l’ho scoperto” proviene da Gossip ...

Dante - il calzolaio ortopedico peruviano che assume neolaureati italiani : “Ecco come vi aiuto a casa vostra” : Nella Capitale c’è anche chi ci ‘aiuta a casa nostra’, anzi ‘sua’ visto che sono più di vent’anni che Dante Castaneda Vasquez, peruviano, vive e lavora a Roma e insegna un mestiere agli italiani. Da quando ha aperto la sua attività di ortopedia sanitaria – calzoleria nel 2007, Dante ha formato molti ragazzi italiani, prevalentemente laureati in tecniche ortopediche. “E’ un anno ormai che lavoro qui – spiega l’ultimo apprendista di ...

Vittorio Sgarbi/ Furto da 500mila euro nella casa-museo : “Ecco come sono stato fregato dal mio custode” : Furto a casa Sgarbi, Vittorio racconta: “Ecco come sono stato fregato dal custode”. La vicenda risale a due anni fa: sparirono opere per un valore di 500mila euro. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:51:00 GMT)