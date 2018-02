Droga | blitz polizia contro spaccio in 16 città | oltre 20 arresti

Spaccio Droga - blitz Polizia in 16 città : 7.20 blitz antidroga in 16 città con centinaia di agenti di Polizia. L'operazione è ancora in corso nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione dei giovani. Coordinata dal Servizio centrale operativo, l'operazione vede impegnate diverse squadre mobili. Al momento sono state arrestate 25 persone, 21 delle quali straniere. 11 i denunciati. Emesse 6 sanzioni amministrative, 61 fogli di via e 7 Daspo.Gli agenti hanno inoltre sequestrato ...

Blitz antiDroga tra Napoli e Salerno : sequestrati 160 chili di hashish e marijuana : I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della tenenza di Scafati hanno effettuato perquisizione nel domicilio di Vincenzo Vitiello, 31enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine ...

A Napoli blitz ai Quartieri Spagnoli - 19 arresti per Droga e armi : Roma, 30 gen. , askanews, Napoli, 30 gen. , askanews, A Napoli blitz notturno dei carabinieri contro un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia: 19 gli arresti. I ...

Blitz contro la "famiglia della Droga" allo Zen di Palermo : Un intero nucleo familiare spacciava droga nel popolare quartiere Zen di Palermo. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di San Filippo Neri che hanno oggi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per...

Droga : blitz nel Ragusano - 'laboratori di spaccio' in cantine e garage (2) : (AdnKronos) - "Gli indagati -spiegano gli investigatori- hanno dimostrato di essere disposti a tutto pur di assicurarsi l’impunità, come nel caso di Daniele Vasquez che per evitare un controllo e la scoperta della Droga nascosta nelle parti intime ha investito un militare con la moto sulla quale via

Droga : blitz nel Ragusano - 'laboratori di spaccio' in cantine e garage : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - cantine e garage trasformati in veri e propri 'laboratori di spaccio', luoghi in cui veniva custodita la sostanza stupefacente e spesso di realizzavano gli scambi di Droga, che nel Ragusano arrivava soprattutto dal quartiere Brancaccio di Palermo. E' uno dei retroscena

CASERTA " Lanciano un borsello con la Droga vistisi braccati dalla polizia - fermati dopo il blitz in casa gli agenti trovano altro ... : 13:02:25 Nel pomeriggio del 21.1.18, la polizia di stato di CASERTA - Squadra Volante -, in servizio di Controllo del territorio, alle ore 16.00 circa, giunta in Via Ruggiero, angolo via Laviano, ...

Blitz antiDroga in un istituto scolastico : due denunciati : Aula per aula, zainetto per zainetto: ogni angolo è stato setacciato in lungo e in largo dai carabinieri con l'infallibile fiuto del cane antidroga, inclusi i parcheggi dei motorini ed i cortili di un ...

Trapani : blitz antiDroga - sequestrati 30 chili di hashish e due di cocaina : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - blitz antidroga della Squadra mobile di Trapani in un appartamento di via Michele Amari. In manette è finito Ivan Colombo, 19 anni. Gli agenti, che lo hanno sorpreso in compagnia di alcuni giovani clienti, lo hanno trovato in possesso di circa 30 chili di hashish, due

Blitz anti-Droga a Montoro - intervengono le unità cinofile : Continua l'azione preventiva e repressiva circa lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire ...

Agrigento. Blitz antiDroga nel centro storico 6 arresti : Operazione antidroga dei Carabinieri di Agrigento nel centro storico. Nel corso del Blitz i militari hanno tratto in arresto sei giovani. Gli arrestati sono stati trovati in possesso di più di 4 kg di hashish e oltre 4 mila euro in…Continua a leggere →

Agrigento - blitz antiDroga Cc : 6 arresti : 05.00 I Carabinieri di Agrigento, durante un blitz antidroga nel centro storico cittadino, hanno arrestato sei giovani, trovati in possesso di oltre 4 chili di hashish e più di 4mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sarebbe stata così disarticolata un'intera filiera di approvigionamento degli stupefacenti: da chi lo aveva portato in città a chi era pronto a smerciarlo nelle piazze della movida agrigentina.

Blitz antiDroga a Termini - San Lorenzo e Piazza Vittorio. 7 spacciatori in manette : I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito mirati Blitz antidroga nel quadrante tra Termini, Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo, nota area della movidacapitale. In manette sono finiti 7 pusher, scoperti in flagranza di reato, intenti a cedere dosi di droga a giovani e turisti. L’attenta attività, messa in atto con servizi di […] L'articolo Blitz antidroga a Termini, San Lorenzo e Piazza Vittorio. 7 spacciatori in ...