Don Matteo 11 sempre fenomeno | Terence Hill e Nino Frassica mattatori

JAN MICHELINI/ Il regista di Don Matteo : senza la confessione mi sentirei perso : Jan MICHELINI è il regista di alcune delle storie più di successo della storia della tv italiana, come don Matteo. In questa intervista spiega come la confessioen gli ha cambiato la vita(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Ascolti tv - Don Matteo vince ancora : 14.05 Prima serata tv sotto il segno di Don Matteo, che su Rai 1 è stato visto da 6.632 mila telespettatori, pari a uno share del 27,3%. La fiction ambientata a Spoleto e che vede nei panni del protagonista Terence Hill è stata il programma più visto dell'intera giornata. Prime time firmato Rai, con 10 milioni 113 mila telespettatori e uno share del 37,6%, la seconda serata con 4 milioni 70mila spettatori e uno share del 33,2% e l'intera ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 continua il suo predominio nel prime time : E’ Don Matteo 11 ad aggiudicarsi la prima serata del 15 febbraio con 7 milioni 171mila telespettatori e il 26.42% di share nel primo episodio e 6 milioni 251mila telespettatori con il 28.1% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Io vi troverò ha raccolto 2 milioni 706mila spettatori con l’11.14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Italia1 il programma di Nicola Savino 90 Special che ha ...

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018. Don Matteo 27.3% - crolla 90 Special (6.5%). Piazzapulita (5.1%) meglio di Quinta Colonna (3.8%) : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 6.632.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato 1.159.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 90 Special – in onda dalle 21.31 alle 0.43 – ha intrattenuto 1.266.000 spettatori con il ...

Ascolti : Don Matteo 11 rivince nettamente - crolla ’90 Special : Ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quinta puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 6.632.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 rivince nettamente, crolla ’90 Special proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018. Don Matteo 27.3% - crolla 90 Special (6.5%) : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 6.632.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato 1.159.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 90 Special – in onda dalle 21.31 alle 0.43 – ha intrattenuto 1.266.000 spettatori con il ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Pompei vs 90 Special | Auditel 15 febbraio : Come sono andate le curve relative agli Ascolti nella giornata di ieri, giovedì 15 febbraio 2018? Le varie emittenti del digitale terrestre hanno proposto tanta roba, a partire da Don Matteo 11(che la scorsa settimana non era andato in onda per Sanremo), il film Pompei su Rai 2, Taken su Canale 5 e lo show di Nicola Savino dedicato agli anni 90 chiamato 90 Special. Chi occupa il gradino più alto del podio questa settimana in termini di dati ...

Replica e riassunto episodi del 15/02 di Don Matteo 11 : Ieri sera è andata in onda un'altra puntata di Don Matteo 11, trasmessa come sempre da Rai 1 alle 21,25. Un nuovo appuntamento con le simpatiche avventure del prete che gira in sella alla sua bici per il paese. Che problema dovrà risolvere questa sera? Ecco la trama della puntata, le info su dove vedere le repliche e gli ascolti della puntata precedente. Don Matteo 11 trama 15 febbraio Nel primo episodio dal titolo "La mia giustizia": il piccolo ...

Don Matteo 11 : anticipazioni sesta puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : Nathalie Guetta Realtà e fantasia si confondono nelle vicende di Don Matteo, che è tornato questa sera su Rai 1 dopo la pausa sanremese: nella sesta puntata, in onda giovedì prossimo, la “capitana” Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) sarà costretta ad andare in missione sotto copertura su un set televisivo, quello di un reality show, fingendo di essere una concorrente per scoprire la verità sulla morte di una ragazza coinvolta nel ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntata 22 febbraio 2018 : gli episodi Ancora bambina e Scegli me : Don Matteo 11, puntata 22 febbraio 2018, la trama e le Anticipazioni: una ragazzina di 13 anni con il suo sogno di diventare una ballerina e una concorrente di un reality in fin di vita.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:15:00 GMT)

Don Matteo 11 – Quinta puntata del 15 febbraio 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E dopo l’exploit di ascolti del debutto, ascolti confermati anche nelle successive tre puntate in cui ha totalizzato ben il 29% di share, dopo la pausa sanremese, Quinta puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni […] L'articolo Don Matteo 11 – Quinta puntata del 15 febbraio 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

Sesta puntata di Don Matteo 11 - anticipazioni 22 febbraio : tra una new entry e Anna in un reality show : Dopo la pausa di una settimana, a causa della messa in onda del Fesitval di Sanremo, la fiction con protagonista Terence Hill è tornata alla sua normale programmazione e prosegue con la Sesta puntata di Don Matteo 11, in onda giovedì 22 febbraio. Invece, negli episodi in onda stasera 15 febbraio, il sacerdote di Spoleto ha scoperto un segreto scioccante su Sofia di cui neanche la ragazza era a conoscenza: chissà se questo influirà anche sul ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : una festa a sorpresa per Seba : Don Matteo 11: Anticipazioni sesta puntata Continua il successo della serie che vede protagonista il prete più famoso d’Italia. Don Matteo, giunto ormai all’undicesima stagione, continua ad ottenere ottimi ascolti. Dopo la pausa sanremese, ecco che Terence Hill torna nelle case degli italiani il giovedì sera. Cosa succederà nella sesta puntata di Don Matteo 11? […] L'articolo Anticipazioni Don Matteo 11: una festa a sorpresa ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntata 15 febbraio 2018 : gli episodi La mia giustizia e La notte dell'anima : Don MATTEO 11, puntata 15 febbraio 2018, la trama e le Anticipazioni: l'omicidio di un famoso avvocato e un delitto avvenuto in un monastero durante un pellegrinaggio.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:30:00 GMT)