Diversi colpi di pistola contro distributore di carburanti ' Esso'

Netflix down ieri sera per un guasto che ha colpito Diversi paesi - tra cui l'Italia - : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso ieri sera in diversi paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, 'orfani' del servizio, si sono riversati sui social network, e ...

"Era già un lord da ragazzino Il segreto? Colpi sempre Diversi" : Filippo Volandri, ex n. 25 del mondo oggi tecnico e commentatore tv per Sky, nel 1998 contro Federer perse la finale dell'U18 di Firenze. Si intuiva già il fenomeno? "La prima volta che ci giocai ...

Denver - colpiti Diversi agenti in una sparatoria : area evacuata - caccia all’aggressore : Denver, colpiti diversi agenti in una sparatoria: area evacuata, caccia all’aggressore Un numero imprecisato di agenti è stato colpito in una zona a circa 15 miglia da Denver in Colorado. L’area è stata evacuata e ai residenti è stato vietato di spostarsi dalle proprie case. caccia all’uomo che ha aperto il fuoco e che è […] L'articolo Denver, colpiti diversi agenti in una sparatoria: area evacuata, caccia all’aggressore sembra ...