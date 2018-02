Diritti tv | la Serie A adesso è cinese

I cinesi sono i nuovi proprietari dei Diritti tv della Serie A : I cinesi sono ora i proprietari dei diritti del calcio della Lega di A. Il gruppo cinese Orient Hontai Capital

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i Diritti tv della serie A. Cosa succede ora : La Cina mette le mani sui campionati di calcio di Spagna e Italia. Il fondo di investimento Orient Hontai Capital, con sede a Shanghai, ha acquistato per 900 milioni di euro il 54,5% di Imagina, la società spagnola nata dalla fusione di Globomedia e Mediapro?, la società che ha i diritti tv della Liga e si è aggiudicata la settimana scorsa anche quelli della serie A per il triennio 2018-2021, suscitando accese ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 - Pugnalin : "Mediapro tratterà con Sky" : Noi ci atteniamo ai fatti e aspettiamo con tranquillità possedendo già un'offerta di calcio e di sport in esclusiva molto forte. Nuovi operatori? Ben vengano, anche se fino adesso non si sono visti, ...

Diritti Tv - Sky : abbonati continueranno a vedere la Serie A su Sky : Roma, 12 feb. , askanews, 'Siamo sicuri che i nostri abbonati continueranno a vedere le partite della Serie A su Sky. Mediapro è un broker dei Diritti, quindi dovrà rivolgersi ai broadcaster, tra cui ...

Serie A - le mani dei cinesi : si prendono i Diritti tv - ecco cosa c'è dietro : Non sono finiti nel mercato invernale di Inter e Milan, ma i soldi cinesi promettono di cambiare la vita dei tifosi italiani. Perché dietro Mediapro, il gruppo spagnolo che si è aggiudicato il ...

Diritti tv Serie A 2018-21 - per ok a Mediapro fino a 3 mesi e mezzo tra Antitrust e Agcom : L'Antitrust dovra' dare il via libera all'operazione che vede i Diritti tv assegnati a Mediapro come intermediario indipendente ma successivamente dovra' intervenire anche l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: nel complesso per il disco verde degli organismi di garanzia potrebbero passare fino a tre mesi e mezzo. In questi giorni la societa' spagnola la cui proposta e' stata accettata dalla Lega di Serie A inviera'...