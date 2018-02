Derby di Torino Primavera | il dito medio della vergogna | adesso la società bianconera ci

Serie A Torino - i convocati per il Derby : fuori Lyanco : Torino - Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati del Torino per il derby contro la Juventus. Non c'è il nome di Lyanco : il difensore era apparso in netta ripresa in settimana, ma alla fine ...

Torino-Juventus è già iniziata : gestaccio nel Derby Primavera : Polemiche dopo il derby Primavera tra Torino e Juventus per il gestaccio del bianconero Leandro Fernandes ai tifosi granata presenti al Filadelfia durante l'esultanza per la rete di Jakupovic all'89'. ...

Torino-Juventus - Derby da 727 milioni di spettatori : La stima riportata da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è di 727 milioni di potenziali telespettatori : Torino-Juventus , oltre che in tutta Europa, si vedrà in Giappone, India, Cina, Nuova ...

Torino - Mazzarri : 'Il Derby è una partita speciale - dovremo essere perfetti' : 'Nelle ultime dieci partite ha fatto 9 vittorie e un pareggio, ha subito un solo gol e questo la dice lunga sulle difficoltà che andremo a incontrare. Sono abituati a non mollare mai e a fare ...

Torino - Mazzarri : "Derby con la Juve è speciale - dovremo essere perfetti" : Il tecnico granata alla vigilia della sfida coi bianconeri: "dovremo trasformare le emozioni in energie positive. Per Allegri stima e rispetto"

Torino - Mazzarri : "Derby? Non si parla d'altro. E con questo Iago Falque..." : Walter Mazzarri studia come intrappolare la Juventus e preferisce un atteggiamento ancora più prudente del solito in conferenza stampa. Tra i tecnici di Serie A che hanno affrontato i bianconeri ...

Notizie Torino : Ansaldi : “Derby sfida importantissima” : Mancano poche ore all’appuntamento con il derby di Torino e, forse mai come nelle stagioni precedenti, può essere la gara decisiva per gli obiettivi di entrambe le squadre e per l’intero campionato: la Juventus deve inseguire il Napoli, distanziato di un solo punto, ma sulla carta la partita dei partenopei con la Spal non dovrebbe creare tanti problemi, mentre i granata, ancora imbattuti con Mazzarri in panchina, vogliono ...

Probabili Formazioni Torino-Juventus Serie A 18-02-2018 Derby : Le Probabili Formazioni del Derby Torino-Juventus, 25^ giornata di Serie A, 18-02-2018 alle ore 12:30. Mazzarri conferma Belotti in mezzo a Niang e Iago Falque, mentre Allegri rilancia Asamoah e Marchisio. Il Derby della Mole non è mai una partita come le altre, lo dice la storia e lo sanno piuttosto bene anche i tifosi. La sfida infinita tra Torino e Juventus si tingerà domani, domenica 18 febbraio 2018, di un altro importantissimo ...

Torino : Ansaldi - Derby partita eccellenza : ANSA, - Torino, 16 FEB - "Non è una partita, il derby è la partita". Christian Ansaldi dimostra di essersi calato nella realtà del Torino, caricando di significati la sfida di domenica contro la ...

Torino-Juventus : il Derby Primavera al Filadelfia 25 anni dopo. La carica di Coppitelli e Loria : TORINO - Il derby della Mole è previsto domenica all'ora di pranzo al Grande Torino. La squadra granata e la Juventus si sfideranno in un match mai banale, sicuramente il più sentito dai tifosi. In ...

Torino - tutto pronto per il Derby : Mazzarri ha ancora un dubbio - le novità di formazione! : Sale l’ansia a Torino per il derby della Mole. Mazzarri spera che si trasformi in adrenalina, in tensione positiva e non blocchi le gambe dei suoi uomini che sembrano carichissimi per l’evento. Quest’anno il derby vale molto per entrambe in chiave classifica. Se la Juve infatti rischia di veder scappare il Napoli, il Torino dal canto suo vuole continuare a cullare il sogno Europa League. In chiave formazione aleggia ancora ...

Torino - Iago Falque : "Belotti sarà l'uomo Derby. E ora il Toro è casa mia" : Quando nell'estate 2008 Iago da Vigo vide per la prima volta la Mole, in Spagna qualcuno saltò dalla sedia: "Barça, sei pazzo a farlo andare alla Juve?", tuonò Luis Milla, suo tecnico nella Roja U19. ...

Torino-Juventus - Asta ricorda il Derby del 2001 : 'Maspero - Salas e la buca' : ... "Ci fu un cambio di gioco da parte di Castellini, io dalla destra mi accentrai con il sinistro e crossai " racconta Asta ai microfoni di Sky Sport - Ci fu un colpo di testa di Ferrante ed una grande ...

Torino - Cairo sul Derby : 'Con la Juve ce la giocheremo'. E sul futuro di Belotti... : Mancano tre giorni al derby della Mole numero 196 e, questa mattina, il presidente del Torino Urbano Cairo ha caricato la propria squadra ai microfoni di RMC Sport . 'Contro la Juventus sappiamo che sarà difficile, ma ce la giocheremo alla grande e metteremo in campo tutto quello che abbiamo - ha dichiarato il massimo dirigente granata che si è poi ...